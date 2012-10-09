Продлен арест экс-банкиру Крестину, которого обвиняют в мошенничестве

Виктор Крестин. Фото: ИТАР-ТАСС

Тверской суд Москвы продлил срок ареста бывшему председателю правления банка "Московский капитал" Виктору Крестину. Экс-банкира обвиняют в попытке хищения объектов, имеющих историческое и культурное значение.

По ходатайству следствия, Крестину продлен срок содержания под стражей до 9 января 2013 года, сообщает РАПСИ.

Также продлена мера пресечения замдиректора управляющей компании "Проект" Ольге Возняк.

Адвокат Возняк заявила, что ее подзащитная настаивает на своей непричастности к совершению преступления. Защита считает, что Возняк должна не находиться в статусе обвиняемой, а проходить свидетелем по делу. По мнению защиты, доказательств вины замдиректора следствию найти не удалось.

Напомним, Крестина арестовали 13 сентября текущего года. Адвокат подсудимого Алексей Першин настаивал на том, что задержанного необходимо отпустить на свободу в связи с нарушением буквы закона. Дело в том, что в зал суда Крестина доставили по истечении 48 часов с момента задержания.

Крестин и другие обвиняемые по тому же делу - Возняк, сотрудник АСВ Михаил Башмаков и экс-гендиректор ФГУП "Гран" Алексей Волков, - были задержаны 11 сентября. Задержанным вменялась в вину попытка захвата памятников культуры, расположенных в центре Москвы.

В 2007 году "Московский капитал" заключил кредитные договоры с компаниями, поручителями которых являлись государственные унитарные предприятия. Впоследствии банк обанкротился и предприятия остались в должниках. Под угрозой взыскания оказались памятники культуры.

Изначально следствие полагало, что под угрозой отчуждения оказались 38 объектов недвижимости, но в ходе проверок выяснилось, что таких зданий было более 50. Большинство из них являются памятниками архитектуры, в их числе: ансамбль Рогожской ямской слободы, храм Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясенево, дом Долгоруковых, усадьба Снегирева и многие другие.