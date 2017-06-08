Дом Русского зарубежья на Таганке получит фасады-хамелеоны

Пресс-служба Москомархитектуры
Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке получит фасады-хамелеоны. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Дом облицуют вертикальными навесными панелями, переливающимися разными цветами. Вечером здание будет подсвечиваться. Фасады исторического здания, которое является объектом культурного наследия XIX века, полностью восстановят. Внутренние помещения, в том числе мансарду, приспособят для научно-исследовательской работы.
К историческому зданию дома с юго-западного торца будет примыкать четырехэтажная пристройка. В новом здании разместятся выставочные помещения, киноконцертный зал со вторым светом, буфет, гардероб, подземное фондохранилище и паркинг.
Общая площадь нового здания составит 4,7 тысячи квадратных метров, а реконструируемого – 725 квадратных метров.
Кроме того, здесь каждый год проходит церемония вручения литературной премии имени Александра Солженицына.