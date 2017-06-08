Дом Русского зарубежья на Таганке получит фасады-хамелеоны

Дом Русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганке получит фасады-хамелеоны. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Дом облицуют вертикальными навесными панелями, переливающимися разными цветами. Вечером здание будет подсвечиваться. Фасады исторического здания, которое является объектом культурного наследия XIX века, полностью восстановят. Внутренние помещения, в том числе мансарду, приспособят для научно-исследовательской работы.

К историческому зданию дома с юго-западного торца будет примыкать четырехэтажная пристройка. В новом здании разместятся выставочные помещения, киноконцертный зал со вторым светом, буфет, гардероб, подземное фондохранилище и паркинг.

Общая площадь нового здания составит 4,7 тысячи квадратных метров, а реконструируемого – 725 квадратных метров.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына располагается в Таганском районе на Нижней Радищевской улице. Основная деятельность этого уникального музейного комплекса посвящена историческому феномену русского зарубежья, а также развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами России.

Кроме того, здесь каждый год проходит церемония вручения литературной премии имени Александра Солженицына.

