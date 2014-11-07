Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября 2014, 19:11

Культура

Про архитектуру: прошлое и будущее городов Вьетнама

Фото: ТАСС/Соболев Валентин

Культурный центр ЗИЛ запустил ноябрьский цикл лекций об архитектуре и градостроительстве в Азии. В понедельник, 10 ноября, состоится первая встреча, речь пойдет о городах Сайгон и Ханой, вьетнамских городах-миллионниках. Несмотря на общую культуру и историю, сейчас эти два города очень разные: Ханой более традиционен, Сайгон стремительно меняет облик.

Тем, кто не сможет подъехать на лекцию лично, рекомендуем посмотреть ее в прямом эфире на сайте проекта "Москва онлайн".

  • Когда: 10 ноября
  • Кто: Анна Гусева
  • Что: лекция о вьетнамском градостроительстве
  • Кому смотреть: урбанистам и планирующим попутешествовать

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
архитектура градостроительство Вьетнам прямые трансляции урбанистика Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика