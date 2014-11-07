Про архитектуру: прошлое и будущее городов Вьетнама

Фото: ТАСС/Соболев Валентин

Культурный центр ЗИЛ запустил ноябрьский цикл лекций об архитектуре и градостроительстве в Азии. В понедельник, 10 ноября, состоится первая встреча, речь пойдет о городах Сайгон и Ханой, вьетнамских городах-миллионниках. Несмотря на общую культуру и историю, сейчас эти два города очень разные: Ханой более традиционен, Сайгон стремительно меняет облик.

Тем, кто не сможет подъехать на лекцию лично, рекомендуем посмотреть ее в прямом эфире на сайте проекта "Москва онлайн".