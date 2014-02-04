Шуховская вертикаль: знаменитую башню на Шаболовке реконструируют

Шуховскую телебашню реконструируют из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения Шуховская башня на Шаболовке будет полностью демонтирована. Работы по ее реконструкции могут начаться уже в этом году. Об истории создания башни, а также о других работах Владимира Шухова, – читайте в материале M24.ru.

Башня на Шаболовке была построена в 1921 году по проекту конструктора Владимира Шухова. Она выполнена в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства, является шедевром архитектуры русского авангарда.

Шуховская башня была самым высоким строением в Советской России до появления Останкинской телебашни. Высота башни на Шаболовке – 160 метров. А по первоначальному плану она должна была подняться на 350 метров. Однако этому не суждено было сбыться – из-за дефицита металла проект пришлось пересмотреть. В результате ажурная башня состоит из отдельных секций – по 25 метров каждая. Всего таких секций шесть.

Строительство башни велось без использования подъемных кранов и лесов. Рабочие на лебедках поднимали каждую секцию и устанавливали ее на предыдущую. В среднем на подъем уходило от двух до шести дней.

"Познавательный фильм": Гиперболоид инженера Шухова

21 июня 1921 года при подъеме четвертой секции не выдержала и сломалась третья. Четвертая секция упала, повредив всю конструкцию. Проведенная экспертиза доказала, что проект строительства безупречен, а причина происшествия – некачественный металл.

Гиперболоидная конструкция, несмотря на свою кривизну, полностью состоит из прямых балок, концы которых опираются на кольцевые основания. Такая форма делает ее очень прочной и устойчивой к ветру.

Долгие годы изображение башни являлось эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая знаменитый "Голубой огонек".

За более чем девяностолетнюю историю башня ни разу серьезно не реставрировалась. Сейчас для вещания она не используется.

История строительства Шаболовской башни

Уникальный способ возведения сетчатых гиперболоидных башен был запатентован Владимиром Шуховым за четверть века до постройки башни на Шаболовке - в 1896 году. Первая подобная конструкция была сооружена инженером в том же году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде.

Башня состояла из 80 прямых стальных профилей, концы которых крепились к кольцевым основаниям. Сетчатая стальная оболочка из ромбовидно пересекающихся профилей была упрочнена восемью параллельными стальными кольцами, расположенными между основаниями. Высота гиперболоидной оболочки башни достигала 25,2 метра (без учета высот фундамента, резервуара и надстройки для обозрения). Диаметр нижнего кольцевого основания равнялся 10,9 метра, а верхнего – 4,2 метра. Все стальные элементы конструкции башни соединены заклепками.

Первая башня Шухова в селе Полибино. Фото: stkorn.livejournal.com

Над смотровой площадкой была сделана гиперболоидная надстройка с прямой легкой лестницей, ведущей на более высокую малую смотровую площадку. Здесь был деревянный настил и ограждение. Общая высота башни составляла 37 метров.

После выставки первая башня Шухова была перенесена в имение мецената Юрия Нечаева-Мальцова в село Полибино Данковского района Липецкой области. Она сохранилась до нашего времени, является памятником архитектуры и охраняется государством.

Еще одна из сохранившихся башен Шухова была построена в пригороде Дзержинска на левом берегу Оки через семь лет после Шаболовской. Она признается западными специалистами более совершенной и достойной внесения в список Всемирного наследия.

В 1927-1929 годах по проекту и под руководством Владимира Шухова на Оке под Нижним Новгородом между Богородском и Дзержинском были построены три пары многосекционных стальных гиперболоидных башен-опор высотой 128, 68 и 20 метров. Уникальные высотные сооружения – стальные сетчатые 128-метровые башни служили опорой перехода через реку Оку линий электропередач.

Шуховская башня на Оке. Фото: old.dzerzhinsk.ru

После изменения маршрута ЛЭП четыре башни высотой 68 и 20 метров демонтировали на металлолом. Две оставшиеся были признаны памятниками культурного наследия, охраняемыми государством. Несмотря на охрану по закону, весной 2005 года одна из уникальных башен-опор была разрушена и распродана в качестве металлолома.

Единственная оставшаяся на Оке башня состоит из пяти 25-метровых секций, по форме являющихся однополостными гиперболоидами вращения, состоящими из прямых балок, концы которых упираются в кольцевые основания. Верхнюю секцию венчает опорная конструкция с горизонтальной стальной траверсой длиной 18 метров для крепления трех высоковольтных проводов, а сама башня установлена на круглом бетонном фундаменте диаметром 30 метров.

В 2009 году берег Оки, на котором стоит башня, был укреплен, вокруг было построено ограждение, а рядом – размещено здание охраны и проложена прогулочная набережная.

Аджигольский маяк. Фото: varandej.livejournal.com

Еще одно сооружение Шухова сохранилось на Украине. Это Аджигольский маяк в Днепровском лимане напротив села Рыбачье в Херсонской области.

Маяк высотой 64 метра был возведен в 1911 году. Это самая высокая односекционная гиперболоидная башня, сконструированная Шуховым.

Всего по проектам инженера было построено более 200 башен.

Григорий Медведев