Расписание столичных лекций: 3 – 7 декабря

Фото: ИТАР-ТАСС

Наука и религия, мрачный шведский детектив от Юхана Теорина и уникальный язык Иосифа Бродского, социальное предпринимательство и преодоление коррупции, Ирландия и Перу – все это и многое другое в лекциях этой недели.

3 декабря

В "Российской государственной библиотеке для молодежи" пройдет встреча со звездой шведского темного детектива Юханом Теорином. Романы писателя – сплав мистики и ужасов в духе Эдгара По и Стивена Кинга. Книга Теорина "Ночной шторм" была признана "Лучшим шведским романом" в 2008 году. Писатель расскажет об острове Эланд, снеге, холоде и грохоте волн – о том, что наполняет его книги особой атмосферой холодного скандинавского триллера.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Преображенская площадь", улица Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1.

Культурный центр "ЗИЛ" отпразднует свое 75-летие лекцией-экскурсией. Гости мероприятия пройдут по самым интересным площадкам и помещения здания, узнают почему здание центра было построено в форме самолета. Почему архитекторы всего мира, посещая Москву, обязательно приходят посмотреть на него? Что ждет здание в ближайшие годы?

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, дом 4, корпус 1.

4 декабря

Лекция "Архитектура времени Ивана IV и Бориса Годунова" будет посвящена преодолению византийского религиозно-эстетического канона в строительстве культовых сооружений. Лектор расскажет о таких шатровых и столпообразных храмах, как церковь Вознесения в Коломенском, храм Иоанна Предтечи в селе Дьякове, собор Василия Блаженного на главной площади Москвы.

Начало в 19.00. Стоимость 100 рублей.

Адрес: Музей Архитектуры имени А.В. Щусева, метро "Арбатская", "Библиотека имени Ленина", улица Воздвиженка, дом 5.

О "докторе" от литературы, "врачевателе душ человеческих" А.П. Чехове поговорят на лекции в культурном центре "Пунктум". Чехова называют преобразователем русской и мировой драматургии. В своих произведениях писатель исследовал человеческую психологию, глубинные ментальные процессы. Он рано умер, но его творения продолжают жить и менять человеческие судьбы.

Начало в 19.30. Стоимость 250 рублей. Необходима регистрация.

Адрес: метро "Новослободская, улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.

Теоретик культуры и социолог искусств Борис Буден расскажет о кризисе современного искусства и переводимости культур. Особое внимание он уделит концу эпохи "посткоммунизма" в Восточной Европе и сопровождающим его процессам.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Государственный центр современного искусства, метро Баррикадная, Краснопресненская, улица Зоологическая дом 13, строение 2.

5 декабря

Заинтересованы ли граждане в преодолении коррупции при решении бытовых бюрократически вопросов? Можно ли неформально бороться с этой проблемой? Какие средства противодействия существуют? Об этом поговорят на лекции в проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Чистые пруды", "Тургеневская", "Сретенский бульвар", улица Мясницкая, дом 40, корпус 1.

В лектории Политехнического музея состоится дискуссия о науке и религии. Собравшиеся попытаются ответить на вопросы возможна ли модернизация религии? Как реагирует религия на новые научные открытия? Клонирование, суррогатное материнство, эволюционная теория станут темой лекции.

Начало в 19.00. Стоимость 200 рублей.

Адрес: метро "Лубянка", "Китай-город", Новая Площадь, дом 3/4, подъезд 9.

С уникальным литературным языком Иосифа Бродского познакомят в культурном центре "Пунктум". Лекция будет посвящена его жизни и творческом пути, месте в противоречивом искусстве XX века. Судьба Бродского – это и эмиграция, и Нобелевская премия, и любовь, и преследование властей, и внезапная смерть. Прозвучат записи стихов в авторском исполнении, собравшиеся проследят путь лирического героя, вспомнят избранные произведения.

Начало в 19.30. Стоимость 250 рублей. Необходима регистрация.

6 декабря

В музее современной истории России расскажут про антирелигиозную политику советских властей и реакции церкви на нее. Как реагировали церковные власти на провокации большевиков? Как искали компромисс со светскими властями? Что стало причинами репрессий церковников? На эти и другие вопросы ответит лектор.

Начало в 18.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", улица Тверская, дом 21.

Проект Freeway устраивает "Ирландский вечер". На семинаре поговорят о том, почему Ирландия притягивает студентов, какие возможности открываются перед обладателем ирландского диплома. Недаром такие компании как Google, Facebook, Apple выбрали Ирландию своей европейской базой, чтобы находить опытные, образованные и эффективные кадры и добиваться успеха.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Парк культуры", Зубовский бульвар, дом 13, строение 1.

Что такое социальное предпринимательство? На что направлена подобная деятельность в мире, и чем отличается российский опыт? Есть ли у социальных предпринимателей правила ведения бизнеса и система ценностей? Об этом расскажут на лекции в лаборатории социальных инноваций Cloudwatcher.

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Новослободская", "Достоевская", улица Образцова, дом 14 (вход с Октябрьского переулка)

7 декабря

Путешественник Анвар Есильбаев приглашает на интересную беседу, посвященную Перу и перуанцам. У большинства Перу ассоциируется с древним городом инков – Мачу-Пикчу. Но на самом деле по количеству археологических и культурных достопримечательностей Перу нет равных на всем континенте. Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть пустыню Наска, священную долину инков у реки Урубамба, озеро Титикака, крепость Писак и город Трухильо.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: Клуб Aquarian yoga, метро "Арбатская", улица Старый Арбат, дом 12.

Может ли современная архитектура быть мобильной, перемещаться в пространстве? Что такое временная архитектура? Об этом расскажет историк искусства, дизайн-критик Мария Савостьянова. Лекция пройдет в рамках выставки "Временная архитектура Парка Горького: от Мельникова до Бана".

Начало в 20.00. Вход свободный.

Адрес: метро "Парк культуры", Павильон Центра современной культуры «Гараж» в Парке Горького у Пионерского пруда, улица Крымский Вал, дом 9.