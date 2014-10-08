Архитектор Микель Рохкинд: "Нужно быть понятным простым людям"

В институте "Стрелка" прошла лекция архитектора Микеля Рохкинда

В институте "Стрелка" прошла лекция Микеля Рохкинда "Архитектура за рамками заданных границ". На ней мексиканский архитектор рассказал о стратегии проектирования и привел примеры проектов, совмещающих утилитарную и социальную функции. M24.ru провело онлайн-трансляцию мероприятия. Приводим тектовую версию лекции.

- Мы должны расширять гибкость, расширять функционал здания, так сказать. То есть все должно быть гибким на самом деле. Я бы хотел поговорить о том, что мы планируем в будущем, когда мы говорим о программе. Правильный ли это вопрос? Потому что, на самом деле, один мой хороший друг (у нас был определенный диалог, который он потом изложил в книге) сказал, что на самом деле это неправильно заданные вопросы. Потому что когда клиент приходит к тебе с определенной программой, и мы говорим: "А какой правильный способ выполнить эту программу?" это неправильный вопрос. На самом деле мы не должны задавать программу как таковую. Даже вопрос: "А правильна ли эта программа?", "Правильна ли эта интерпретация здания?", "Правильна ли эта интерпретация идеи?" Поэтому наиболее стимулирующее – это попасть в место, где есть огромный хаос. Или наоборот, попасть в место с определенной регулярностью. Что является стимулом? Поверьте мне, именно мы выстраиваем ту среду, в которой мы работаем, которая представляет определенный смысл для нас.

Отсюда вопрос: "А какие стимулы для нас являются правильными? Что стимулирует нас определенным образом? Какие триггеры нам нужны для этого?" Когда мы работаем с этой стратегией, когда мы проектируем, что важно? И отсюда мы придумали определенный подход. Это часть нашей компании. Она называется ADD (ЭйДиДи) - "Адаптивный диагностический дизайн". Когда я был ребенком, они говорили, что я так сказать, имел недостаток внимания, поэтому мы разработали вот такой инструмент. Но поскольку мы говорили нашим клиентам, что мы хотим провести исследования для того, чтобы обеспечить наилучшую программу, они говорили: "Исследования? Исследования? Для чего это? Слушайте, это как-то очень серьезно звучит как бы, да? Мы же не космические аппараты строим, не самолеты? Для чего нужны эти исследования? О чем вы вообще здесь говорите?"

Действительно, это требовало определенного объяснения. Диагностически адаптивная диагностика. Диагностически – потому что если я проверю, продиагностирую все те возможности, которые у нас, понимаете... Потому что диагноз - это на самом деле уже стратегия дизайна. Это не просто объяснение того, что происходит сейчас или того, что уже существует, но скорее того, что могло бы происходить.

Перед вами очень хороший пример. Это один из последних проектов, в которых мы принимали участие. Достаточно конфликтный проект и очень противоречивый, потому что на самом деле здесь было 60 тысяч квадратов. Ну, и, конечно же, правительственные организации - регулятор, который нам давал это задание, - хотели закончить это и поставить дедлайн в политической практике. Мы знали, что проект нужно было закончить к этому моменту. Конечно же, проект не был завершен, но он был открыт для публики, и это был первый этап.

В первый раз мы открыли территорию, когда проект был еще не завершен. Было очень интересно посмотреть, какое архитекторы нашли решение. Что можно получить из этого проекта. Смотрите, там уже был существующий кинотеатр, большой кинотеатр. Но он был окружен ужасной "парковищей", ужасной! Забитой всяким металлоломом и старыми тачками. И поэтому наш клиент хотел подумать об определенной программе развития этой площадки: как можно было ее трансформировать, изменить. На что нужно было обращать внимание? То есть в первую очередь локация, определенное расположение площадки, потенциал развития, расширения. Как нам сделать правильный выбор? То есть правильные конструкции для того, чтобы увеличить процент участия, обучения и т.д. Затем мы использовали инструмент "селекшн" (выбор) для того, чтобы использовать это в процессе адаптации. Конечно же, это не был тот проект, который они задумывали изначально. Это был достаточно ограниченный бюджет.

Вот перед вами некоторые фотографии, в частности, строительство крыши. Вот, собственно, само здание. Вот существующая часть. Вот смотрите, мы расширили здание (демонстрирует слайды). То есть вы все равно заходите в кампус. Вместо того чтобы иметь традиционный кинотеатр, куда вы входите, а затем расходитесь по залам, мы хотели представить новый опыт – опыт кампуса какого-нибудь университетского центра. На самом деле, ничего подобного в округе не было. И, знаете, иногда это интересно - внести новый опыт. И мы подумали: "Как мы можем стратегически распланировать это таким образом, чтобы это выглядело, с одной стороны, университетским кампусом, такими зданиями, но с другой стороны, достаточно привлекательно, чтобы все приходили? И все машины – мы их вывели отсюда и поместили вот здесь, в этой части здания. То есть если вы приезжаете на машине... 70%, которые приезжают – они приезжают общественным транспортом. Но, тем не менее, есть 30% "отстойников", которые предпочитают пользоваться личными машинами. Поэтому мы зафиксировали парковочную площадку на входе, и дальше они уже попадали на определенную территорию кампуса и таким образом уже могли распределяться по всему пространству, проходить в кинотеатр. Вот перед вами некоторые секции. Вот детали крыши, с верхней части ее.

Если вы зададите вопрос: "Как мы работали с панелями?", то посмотрите, технология представлена здесь. Обычно в существующих кинотеатрах достаточно сложно изменить что-то. И таким вот образом мы изменили этот элемент на крыше (демонстрирует слайд). Перед вами новая парковка. Вот вы приближаетесь к парковке. Вот новое здание. Вот, смотрите, тот самый конструкционный элемент крыши, соединяющийся с существующим уже зданием. (Ну, немножечко из опыта: когда мы хотели проектировать вот эту крышу, мы хотели закрыть это таким образом, чтобы свет все равно попадал туда, чтобы было ощущение двигающихся образов. Почему мы не можем использовать естественное движение солнца, игру света и тени так же, как и в кино? Это был очень интересный опыт.) Как вы видите, вот таким образом люди заходят. Ну, нас всегда есть вот эта игра света и тени, которая находится там. И все это общественное пространство. Кроме того, мы посмотрели на окрестность - это кладбище, на самом деле. Но, когда вы смотрите сверху, кажется, что это большой парк. И вот некоторые фотографии строительства. Вот – самого процесса. (демонстрирует слайды)

Еще один интересный момент: здесь было предложено сделать кинотеатр на открытым воздухе, так называмный аутдор.Вы сидите в саду, в тихой приятной вечерней атмосфере. Изначально вы подумали: "О, Боже мой! Для этого нужен сад!" Если у нас будет такая комплексная структура – впишется ли туда этот элемент, потому что это должно быть заранее определено как место, где можно сидеть? Но мы не хотели определять такое место вполне конкретно, то есть как бы его фокусировать. Мы хотели, чтоб люди двигались, перемещались, играли, отдыхали, ложились, садились и т.д. То есть получали совершенно разный опыт этого пространства. И таким образом расположили новое здание напротив старого - старое было определенным образом обновлено, отремонтировано. Вот это уже парковка, которая сзади стоит, как я говорил (демонстрирует слайды). Вот мы поднимаемся вверх с вами.

Синематека – 60 тысяч посетителей в месяц где-то. Пока еще проект до конца не завершен. Я думаю, что там будет 105 тысяч в месяц, когда она будет завершена, то есть синематека еще в процессе реконструкции. Ну, вот еще буквально несколько визуализаций (демонстрирует слайды). Вы видите и старый кинотеатр. Вот визуализация нового кинотеатра. Вот смотрите, то пространство, которое было спроектировано для 6 тысяч людей, понимаете. И вот смотрите, когда это открылось… было спроектировано для 600, простите, а теперь это 3 тысячи, которые там находятся. Практически в пять раз больше. И помните, что это была совершенно новая концепция.

Когда вы впервые показываете в Мексике что-то такое новое, как синематека, они почти сходят с ума. Они просто вот зациклены на этой синематеке, на этой архитектуре. Для них это проект, который оказался на устах. И, собственно, это то место, куда люди приходят, и приходят очень активно. Посмотрите на эти визуализации (демонстрирует слайды). Люди приходят туда. И, в общем, не важно, любой возраст. Знаете, есть и те, кто поют, гитара там бренчит, есть и с компьютерами, вот девочки загорают и так далее. То есть на самом деле это целый микс, замечательный микс. Это то место, которое, собственно, даже может быть и не настолько привлекательно своей архитектурой, но относительно своего дизайна, относительно концепции, которая лежит в основе оно оказалось достаточно всеобъемлющим. То есть архитектура оказалась неким железом, которое в дальнейшем позволило на себе нарасти некоему софту - теми, кто приходит туда и формирует это пространство определенным образом. Вот, что происходит.

Ну, а теперь, естественно, совершенно очевидный вопрос: "А какой бы положительный эффект для сообщества? Что это – только здание или это то, как мы соединили это с городом?" Вот смотрите, еще один проект (демонстрирует слайды). Достаточно интересный проект с точки зрения архитектуры, потому что вы делаете универсальный магазин, вы хотите представить его каким-то сексуальным и невероятным. Но для универсального магазина это, может быть, не слишком даже интересная концепция. Это никогда не станет музеем или каким-то театральным залом, или чем-то еще. Знаете, универсам есть универсам. Это куча магазинов и куча ретейла. И тогда мы подумали: "А почему мы должны работать по концепции стандартного ретейла? Почему не использовать другие возможности?" Даже если мы строим универсам. Где эти у нас возможности? Ну, опять же, мы применили свою концепцию, о которой я уже говорил, - внимание, селекция и адаптация. И вот смотрите (демонстрирует слайды). Понимаете, классическая картинка везде. Вам нужен торговый центр и вам нужно, чтобы туда приходили люди, потому что владельцы хотят конкурировать, привлечь и так далее. Это типичная история. И, соответственно, мы сказали своему клиенту: "Вот смотрите, мы хотим представить сообществу достаточно интересную программу, именно то, что бы привлекло их, и задаться вопросом: а что вы хотите от этого магазина, от этого торгового центра?" А он: "А я хочу другого - просто сделать и все, мне все равно, но чтоб я был лучше, чем он", - сказал наш клиент.

В общем, понятно, что никакой романтической идеи в основе у него не было, он просто хотел показать, что он был круче. Вот смотрите, структура уже определенная была. Мы предложим определенный фасад. Он сказал: "А можете еще что-то обновить?" Мы сказали: "Да, конечно, но мы вообще-то не дизайнеры по моде. Мы работаем со зданиями, но, тем не менее, мы можем представить эту концепцию. Это будет новый проект по работе над музами, составляющими здание". Но, понимаете, относительно фасада: если один фасад, то это одна история. А давайте посмотрим, что же происходить будет на крыше здания. Потому что это проект, который… понимаете, он как бы перетекает из пригорода в пригород и еще один пригород. Вот таким вот образом то есть (демонстрирует слайды). То есть опять же это новые сообщества, которые будут туда стекаться.

И он подумал, что в таких местах у нас нигде не должно быть свободных мест. Люди могут задать вопрос: "Почему в пригородах нет общественных пространств, нет мест, куда можно прийти, отдохнуть, прогуляться?" Нет парка, нет ничего интересного. Естественно, клиент сказал: "Да, да, да, конечно, это устойчивое развитие, это именно то, что поможет мне побить моего конкурента". Ну, понимаете, не то чтобы он хотел создать растение, но он хотел разработать некую платформу, то, что сделало бы возможным применить полностью этот функционал в дальнейшем. То есть это была так сказать гастрономическая часть, которую он развивал вверху. Таким образом, мы даже расширили существующий проект. Вместо того чтобы работать только над фасадом, мы стали говорить о вообще концепции, долгосрочной перспективе. Но это на самом деле не то, что не было важно для него. Но, конечно, я бы хотел его проинформировать о том, что изначально нам нужно правильно работать над полом, над крышей, над этими стальными панелями.

Понимаете, на самом деле это впервые в Мексика-сити, когда мы применяли подобного рода технологию. Мы придумали трехмерную модель. Она была разработала в компаниях в Соединенных Штатах - и затем все элементы были уже определенным образом прифабрикованы, отлиты, заготовлены заранее. И вот смотрите, что происходит наверху. Вот смотрите, вся наша команда работает, в процессе. И вот мы здесь разбиваем гастрономическую часть (демонстрирует слайды). Достаточно интересно, посмотрите. Большое количество людей были вовлечены в этот проект. Компании поняли, что мы предлагаем пространство, которое предлагает возможность семейного отдыха, семейного досуга, семейного присутствия, понимаете. Не то чтобы люди не любят ходить или перемещаться. Но, понимаете, это будет то, что могло бы привлечь. И вот смотрите, начало проекта. Часы работы магазина изменились. Они работали до 10 вечера. На самом деле они расширили даже часы работы, особенно в выходные. И сейчас верхняя часть этого проекта обеспечивает 30% дохода от всего магазина, понимаете. То есть мы не просто думали о дополнительной ценности, добавленной стоимости в рамках этого проекта, но мы придумали и нечто для всего сообщества, которое находится вокруг. То есть видите, это большая жилая часть - спальный район огромный. И поэтому вопрос: "А выходим ли мы за рамки так называемого традиционного физического дизайна?"

Следующий проект – второй проект, между прочим, той же компании, но связан определенным образом с предшествующим проектом. Это, на самом деле, наверное, один из самых важных проектов Мексика-сити. Это компания, которой уже более 160 лет. Это очень большой проект для них, потому что они имели много плас, и одна из плас не имела достаточного количества метража, то есть им нужна была новая коробка. Поэтому они пригласили нас для исполнения вот этого элемента. Мы им сказали: "Не важно, что коробка. Хорошо, коробка – и коробка. Но мы должны определенным образом придумать взаимодействие с городом". И, опять же, мы говорили о системе так называемой глубокой, длительной семьи. То есть это вот смотрите, наброски вот этих фасадов (демонстрирует слайды). Эти скейтчи, которые вы видите – для того, чтобы понять. Потому что это прекрасная возможность вернуться назад, создать новую добавленную стоимость, создать новое пространство. Смотрите, мы опять же скидываем 3D-подходы, разработку нового пространства внутри фасада. Потому что компании – они не имеют никаких окон. Как правило, это такие ангарного типа здания.

И мы подумали, вдруг здесь нужно определить новую связь с пространством, с городом, из города в город, извне и внутрь. И вот смотрите, вот мы предложили вот такое решение. Мы работали над достаточно проблемной частью этой, потому что так хотелось бы создать. Что такое коробка? Это ничто! А что мы знаем об этом месте? Какой опыт? Какую гибкость это обеспечивает, адаптивность? Как мы можем сделать это? Наподобие того, чтобы провести класс по спорту или занятия по кулинарии и так далее, - то, чего никогда не было раньше в этом здании. И вот посмотрите, это уже фотографии готового проекта (демонстрирует слайды). Вот это его формирование. Вот смотрите, хотя у нас и были деньги в рамках этого проекта для того, чтобы работать по металлу (то есть вот эти ребята – рабочие, которые там работают, команды, внутри здания). Я сказал: "А вы используете CNC-оборудование?" Он сказал: "Да". Я сказал: "Вот и мы паримся". Вручную вырезал все куски. Вручную, представляете! Он был невероятно сочен, был лучше, чем любой лазер, понимаете? Таким образом, он вырезал эти шестиугольники огромные вручную. Ну, это было его полное решение. Вот смотрите, перед вами финальный вариант.

Обычно в Мексике мы редко делаем физическую модель. Никто не понимает этого - зачем делать физическую модель? Все понятно, когда вы уже в реальном режиме делаете, вместо того чтобы протестировать материалы. Они этого просто не понимают. Мексиканцам этого не нужно. Они сразу хотят в реальном размере - и все. Даже как-то это не было принято. Но в конечном итоге, когда мы показали преимущество, на самом деле для них это заняло определенное время, чтобы понять преимущество. То есть когда они взглянули на это пространство и сказали: "А-а-а, теперь-то мы понимаем, о чем вы говорите!" То есть мы делали вот такие открытые окна (демонстрирует слайды). Посмотрите интересную конструкцию здания. Вот таким образом мы формировали на фасаде, отпускали низ, верх, варьировали размер, миксовали их различным образом. И вот смотрите, что происходит в итоге. То есть на самом деле сюда приходят студенты архитектурной школы и учатся, как рисовать эти шестиугольники. Все это очень важно.

А что происходит, когда другие люди приходят, и они начинают придумывать новые варианты примеров использования. Что происходит с дизайном, как вы считаете? Дизайн совпадает под эти новые стратегии? Дизайн физически существующего здания. Или, может быть, дизайн продолжает свое неопределенное развитие. Насколько это определено для здания? Это определено не просто программой, не просто зданием, не просто архитектурой, понимаете. Это продолжает жить по себе. Это гибкое, это адаптивное. То есть есть определенный органический смысл существования здания как такового. Достаточно интересно. Потому что на самом деле, когда вы приходите в эти компании, они не до конца понимают, чего они хотят. Есть парень, который говорит: "Вот я хочу построить радиостанцию". Но есть еще один предприниматель, который, чтобы это все было рабочим пространством, говорит: "Вот у меня такой-то квадратный метраж. Я хочу, чтоб все работало и приносило мне такую-то ренту с квадрата в месяц, понимаете?". На самом деле они не всегда до конца понимают, чего они хотят. У них есть определенные идеи бизнеса, но они определенным образом не связаны, никак не связаны с финальным вариантом. Вот, что я имею в виду, посмотрите (демонстрирует слайды).

И вот, наверное, последний архитектурный проект. Здесь та же самая идея (демонстрирует слайды). Это бакалейный магазин. Они сказали нам: "Хотите бакалейный магазин сделать?" "Да, конечно! Бакалея – наша специализация". Наш клиент спросил нас: "А что вы можете для нас?" Мы: "А что вам нужно?" "Нет, что вы можете сделать для нас?" Мы ответили: "А что вы хотите, чтоб мы для вас сделали?" "Да как лучше для компании, чтоб расширить бизнес. То есть мы хотим работать над этим". И таким образом наш клиент начал понимать, что помимо желания нужна определенная идея - представлять себе, куда двигаться и как. Потому что мы должны разделить эту ответственность между нами и заказчиком. Это не просто так бакалея, в которую все бы ходили. На самом деле оказалось, что они были заинтересованы, чтобы получить определенную область на крыше для того, чтоб там происходили какие-то вещи.

И вот, смотрите, решение по крыше, которое мы предложили (демонстрирует слайды). Конечно же, нас в первую очередь интересовал дизайн. Мы обожаем дизайн. Дизайн, различные стратегии, гибкость, адаптивность. Вот смотрите, новая идея, особенно если у нас волоконные вещи. Вот, смотрите, процесс изготовления. Это тоже занимает какое-то время и нужно понять, каким образом можно производить, производить быстрее, производить прямо на площадке. Это должно выходить за рамки традиционных вещей. А что происходит в параллели архитектуры как таковой? Таким образом, мы имеем в конечном итоге здание, которое отражает, как люди поднимаются на вот эту территорию садиков, на социальные взаимодействия, другие поддерживающие элементы. Они могут въезжать на машинах. Это огромная часть для тинейджеров, которые в ночное время могут там кататься на скейтах и так далее.

Смотрите, что происходит. Вот та садоводческая или огородническая часть, как угодно можете ее назвать (демонстрирует слайды). Опять же, есть машины, которые заезжают. И вот смотрите, они едут вокруг. Представляете, буквально в 200 метрах перед вами хай-вей. И вдруг здесь у вас тут растут кусты, брюссельская капуста. Вы собираете урожай. Совершенно невероятные вещи. Это то пространство, которое было предоставлено нашим клиентам. Мы заставили их понять, какова их зона ответственности. И вот то, что происходит в Мексике сейчас. Вот это часть неформального такого уличного рынка. Потому что в Мексике, если у вас есть 100 метров, вы поворачиваетесь вокруг – у вас 100 метров. Вы только отвернулись, а кто-то уже там что-то посадил, устроил рынок, поставил машину, разбил киоск и так далее. Вот так быстро все происходит в Мексике.

И поэтому, понимаете, мы должны понять вот эти неформальные процессы, адаптироваться к ним, адаптировать архитектуру. И быть понятными простым людям. Поэтому на самом деле наиболее важным моментом в рамках этого проекта не просто было понять клиента и объяснить ему что-то с точки зрения дизайна, а и на самом деле открыть двери, впустить людей. Стать первой компанией, которая начинает переговоры, начинает разговаривать на одном языке с этими неформальными уличными рынками. Посмотрите, ведь это то, что происходит кругом, за каждым углом здания. Понимаете. Потому что это, на самом деле, очень интересные вещи. Потому что вы получаете такой неформальный рынок какой угодно, где угодно, везде. И вдруг они находятся внутри магазина. Они приходят прямо туда. И таким образом они даже лучше начинают понимать свой собственный рынок.

Итак, если архитектура – это хард, если это, так сказать, жесткая основа, то тогда кто будет проектировать софт, кто будет проектировать программу, которая будет окружать то железо, которое лежит в основе? Есть ли определенная программа? Та программа, которая является реальной программой, и мы должны ставить за ней знак вопроса или, так сказать, галочку в чик-листе для клиента. Или нет? О чем мы должны думать? Мы должны выполнять только пожелания правительства или не обращать внимания - пусть планирование города катится ко всем чертям? На самом деле здесь нужно иметь большое воображение. Нужно иметь разные идеи для того, чтобы адаптировать все это к сообществу. Потому что, на самом деле, правительство не всегда четко понимает, что происходит. Не всегда есть все ключи ко всем замкам. Нет всех ответов на вопросы. Они иногда не понимают, каким образом можно вовлечь существующее пространство, ближайшие окрестности, микрорайоны.

Сейчас я хочу привести два примера того, что мы делали помимо архитектуры. На самом деле мы были несколько разочарованы, потому что мы даже не могли понять, кто будет клиентом. Это не то, что был финансовый кризис. Это был так называемый ментальный кризис, понимаете, когда вы прекращаете думать, воображать, представлять. Все – тогда история закончена. Вы понимаете, что что-то не так.

А что же было не так с нами? Ну, и вот, даже в самые тяжелые экономические времена мы разработали компании "Ейджент", которая занималась стратегическим планированием. Ну, и собственно, все начиналось с двух агентов. Они перед вами. Теперь вы понимаете, что они были украдены из Мексики, вывезены фактически. Киднеппинг натуральный. Наконец, эти ребята стали работать вместе с нами. Мы работали вместе практически пять лет. И первый проект, который увидел свет, – это была новая имплементация. Например, тут ряд серий работает и использует этот кусок. На самом деле здесь не было воздуха, это были какие-то шины. Таким образом, вот смотрите, мы подумали: "А почему мы не можем сделать определенное решение?" И мы придумали вот такой мяч футбольный. Интересное решение футбольного мяча, который на самом деле напоминал футбольный мяч. Мы подумали: "А что можно улучшить? Что сделать типичным для футбола здесь?" И мы придумали такое решение мяча (демонстрирует слайды). Гибридный мяч, ситрус так называемый. Это так называемый "партизанский стиль" или "гарилла стайл" (гарилла – это партизаны).

И что интересно еще отметить? Все то, что сейчас происходит, когда вы нажимаете кнопку Enter, у вас сразу все это выгружается. И немедленно вылибо самым большим идиотом в мире получаетесь, либо можете стать тем, кто имеет что сказать. То есть весь тот шум, который в интернете, какие-то идеи проскакивают, как молнии, загораются, как звездочки. И вот, собственно, один из тех примеров (демонстрирует слайды). Вот предыдущий чемпионат мира, смотрите. Ну, мы даже не понимаем, кто будет нашим клиентом до конца. Вот, что происходит в игре. Они сказали: "Если бы такой мяч был, то если бы там был какой-то чип частоты, то, как только его пинают, или по нему ударяют, была бы определенная частота, и рефери уже не нужно было бы бежать за мячом". Почему не иметь такого умного "смарт-мяча", который сам мог бы фиксировать, реагировать и так далее... И, может быть, тогда бы у нас рефери оставался в спокойном состоянии и принимал более важные решения по сравнению с тем, чтобы просто бегать за мячом. А вот, смотрите, сам мяч: там есть объемный сканер. То есть вся идея, что он сканирует все изображения. Находится сканер внутри. Он стабилизирует мяч определенным образом. Вот эти элементы. И мы получаем буквально камеру, которая будет детектировать все происходящее, - ситрус-болл.

Мы представили данное решение мексиканской компании после того, как мы уже предложили это решение и большинство сказали: "А, да, мексиканцы! Конечно, они же любят футбол! Все то, что связано с Мексикой – это всегда футбол" и так далее. То есть они сказали: "А, нет-нет-нет, конечно же нет. Только для мексиканцев это". Ну, посмотрите, вот это футбольный мяч. Переговоры здесь долгие. В конечном итоге все завершилось, конечно, ничем. Как всегда. Слов много было сказано. Написано было много. Но я думаю, что тот мяч, который будет использован в ближайшем Чемпионате мира, я знаю, что в нем будет определенное устройство, которое будет фиксировать частоту. Я не знаю, как оно будет работать. Но, возможно, это будет использовано также и в бейсболе. В общем, это интересное решение, потому что, если вы можете использовать в такой игре, как футбол, это еще ничего. Но это типичный пример индустриального промышленного дизайна. А может ли он стать чем-то больше, чем просто футбольный мяч? Вот вопрос.

Вот еще чемоданчик, с которым мы поработали (демонстрирует слайды). Вот смотрите, вы пришли в аэропорт. А может ли у меня быть чемодан, который не просто будет везти мои вещи, но еще и детеныша туда засадить? Кто из вас родители? Или катиться вот так, да? То есть понимаете, дизайн – он везде. Везде и кругом. Ну, и допустим, тинэйджер, подросток, который ленивый, ходить – не ходит, он хочет катиться на своем чемодане. Или кто-то присел для того, чтобы подождать долгие часы ожидания в аэропорту и так далее.

Понимаете, промышленный дизайн, если он действительно элегантный, или если это архитектурный дизайн или еще какой-то дизайн... На самом деле это не важно, какого типа это дизайн. В этот период, когда у нас есть определенный приток идеи, на самом деле это не только текучесть новый идей, а и не новые. В этом и есть парадигма. И таким образом существует определенный устойчивый паттерн, который на самом деле означает, что не существует никакого паттерна. И поэтому мы должны задумываться о том, что даже никогда и не могло бы иметь место того, что перед вами некоторые визуализации.

Мой бизнес-партнер в Мексике. Мы работаем уже практически много лет вместе. И хотел сказать, что на самом деле нам нужно найти способы, чтобы это все извлечь, потому что вся эта информация – она там, внутри, в голове. Нужно просто понять. Потому что есть определенный уровень хаоса, который позволяет нам породить нечто новое. Я думаю, что страны, в которых есть этот хаос, невероятны по частоте новых идей.

Большое спасибо за внимание.

Вы можете задавать вопросы. Можете задавать и на русском, конечно.

Вопрос: Идеальный дизайн, суперский. А какое будущее зданий, архитектуры?

Микель Рохкинд: Понимаете, технологии и инструменты, - мы должны понять, что технологии – это не одно и то же. Кто-то может сказать: «О, да, технологии! Я придумал софт! Это будет магия, это волшебство!» Понимаете. Но мы не знаем, а как это превратить в магию. Потому что если я понимаю технологию как таковую, если я понимаю ремесло, я понимаю, как это работает, то тогда – да. Вот только тогда я могу получить наилучшее соответствие, лучший микс того, что есть. Это должно быть хорошее соответствие, хороший микс.

- То есть на самом деле важен не результат, а сам процесс, да? То есть, если мы знаем технологию – мы знаем то, чего мы хотим достичь?

- Позвольте мне объяснить, исходя из моего опыта. Вот если вы приедете в Мексику, вам бы заявили там: "А почему я родился в Мексике? О, Боже, ну почему Ты родил меня в Мексике, а не где-нибудь там, в Америке сладчайшей или где-нибудь еще?" Понимаете, на самом деле у нас есть то, что мы никогда не можем объяснить, правильно? Но когда я обучался архитектуре, я изучал действительно сокровища, шедевры. Но я не понимал людей, не знал, как музицировать. Я знал, что если я сяду рядом с парнем, который паяет какие-то провода для того, чтобы связать два кирпича между собой, если я пойму его, то, возможно, это изменит весь мир. Он скажет: "О, архитектор сидит рядом здесь, со мной! Он хочет посмотреть, как эта технология работает!"

Чаще всего никого не волнует, здесь архитектор или нет. Чтоб рабочие часы отбыл с 9 до 5 и все: всем привет! А если вы начинаете понимать процесс, понимаете, почему это, вы идете глубже. Потому что вы можете свежим взглядом посмотреть на то, что существовало давно. И увидеть совершенно другое. Важно увидеть! Важно посмотреть! Каков правильный баланс между промышленной индустрией как таковой и людьми, которые передают из поколения в поколение, и которые работают сталеварами, фрезеровщиками, токарями и так далее. Потому что у них есть их работа. Да. Но никто не хочет ничего делать из камня. Даже если это пластиковые камни, да. Имитация чего-то. То, к чему вы привыкли. Он привык только к камню – и все.

Поэтому я думаю, что здесь должен хороший баланс быть. Вот это вот самое главное. Как я вам говорил вот тому парню из CNC, помните, я спрашивал: "Вы используете CNC– лазеры?" А он: "Не-е, я вручную все вырезаю, понимаете, это точнее, чем лазеры". То есть, может, это тоже время, но, понимаете, у меня есть те ребята, которые обучены делать это. И я так привык: клиентам, компаниям говорю: "Приди и посмотри. Вот что я хочу. Я хочу вот это. Потому что если мы сможем применить такую технологию, то это будет просто супер". На самом деле я люблю работать с клиентами вот таким образом. То есть не важно, какие это: новые или старые, или какие-то еще. Я думаю, что важно то, что обеспечивает наилучший результат. И мы должны понимать, какие правильные решения нужно принять для того, чтобы обеспечить его. Спасибо. Я ответил, нет? Еще есть вопросы? У меня тут столько проводов на моем животе висит. Я - Робот Вертер.

- Когда вы поняли, что у дизайна гораздо больше функций, чем просто чисто функция дизайна? Когда вам впервые пришли эти мысли? Может быть, после каких-то проектов или каких-то событий, когда вы сказали: "О, да, точно!"

- Понимаете, нужно просто открыть глаза и посмотреть вокруг. И кто-то вам говорит: "О, давайте сделаем торговый центр здесь. Ритейл сплошной". Вы приходите через год, и никому не нужен здесь магазин, понимаете. Все провалилось и идея не работает. То есть нужно понять вот те краткосрочные планы, и те долгосрочные планы, и участие инвесторов и регуляторов города - то, что будет определять его дальнейшее развитие. То есть нужно смотреть вдаль. Нужно смотреть широко открытыми глазами. Нужно говорить, что "У меня есть план! План с большой буквы!" Вот только тогда это работает. Вы должны 20 тысяч раз вернуться к нему, пересмотреть, переоценить и так далее. Увидеть общество, поставить себя на место посетителей, клиентов, которые здесь будут. Города, здания. Они имеют жизнь. И если вы не понимаете, как эта жизнь организована, как она протекает, из чего она состоит, насколько она быстра, насколько она стремительна, то вы абсолютно точно потерпите неудачу. Это ключевая вещь. Все очень быстро развивается.

- Мы говорим об адаптивности? Концепции адаптивности?

- Мы никогда не имели дело с отдельно стоящими зданиями. Понимаете, просто в западном понимании отдельно стоящая структура – это, наверное, все-таки неправильно. Допустим, есть и жилое строительство. Но сейчас, в своем собственном процессе развития архитектора, я считаю, что это должно быть больше. Должно быть больше, чем просто архитектура. Мы должны выходить за эти традиционные рамки. Потому что мы несем эту ответственность, и мы делим ее с заказчиками. Заказчик несет свою ответственность, и мы несем свою ответственность. То есть это не просто граница архитектуры.

Сколько человек в вашем офисе? Я думаю, что никогда не было больше 25. Нет, архитекторы есть и среди индустриальных дизайнеров, среди промышленных дизайнеров. Но когда начинается проект, то, естественно, мы приглашаем и финансистов, и даже юристов, потому что без юристов тоже невозможно. Сейчас это очень важно, потому что юрист знает, как озадачить заказчика, как защитить ваши интересы определенным образом. И я никогда не думал, что у меня будет сидеть юрист и разрабатывать тактику хода. Господи, Боже мой, да это сумасшествие какое-то! Но на самом деле они приходят работать с вашими идеями, потому что они могут доказать вам, что, имея определенную гибкость зонирования возможностей решения того, что мы предлагаем, должна быть определенная легитимность. Естественно, у нас не бывает 100 или сколько там человек, но мы приглашаем по необходимости. Это может быть достаточно большая команда. Зависит, естественно, и от проекта. Понимаете, это хорошо для архитекторов. Есть чему поучиться у других. Еще есть вопросы?

- Вы всегда говорили, что вас интересуют технологии, которые вы используете в ваших зданиях. И мне интересно узнать, с вашей точки зрения, какое место занимают ремесла в жизни архитектора? Ну, под ремеслами я понимаю новые возможности решений. Потому что в современной архитектуре, наверное, архитектор больше связан с технологиями программного обеспечения, чем с ремеслами как таковыми. Спасибо.



- Что за ремесло вы имеете в виду? Это может быть достаточно мощное устройство. Мощное устройство – это хорошо, оно предлагает вам решение. Но если у меня, например, задача - составить 3D-модель для того, чтобы отвезти ее на производственную площадку. Они дальше начинают процесс производства и, наконец, отсылают назад в Мексику. Это может быть удивительно, но, тем не менее, это так. То есть это означает, что я могу использовать, планировать малейшие детали этого проекта. Основной проблемой было следующее: это то, что вы должны полностью справиться с проектом здания, потому что вся схема – она заранее заготовлена. То есть все это отправляется в Мексику.

Если что-то пойдет не так, не будет соответствовать, это будет катастрофа. У вас детали просто не будут соответствовать друг другу. Неправильный размер, неправильные углы, неправильная толщина – и все, у вас полная неудача. Поэтому компания должная правильно произвести - это одна история. А на самом деле инсталлировать – это совершенно другая история. Специально мы нанимаем компанию для производства, потому что из-за цен они хотят работать на латино-американском рынке, потому что это дешевле. Но мы должны понимать, что происходит, потому что мы понимаем, что мы нанимаем американскую компанию, чтобы работать в Мексике. Но, понимаете, эта компания приезжает туда, чтобы инсталлировать. Не на мексиканскую компанию, потому что она хорошо работает со сталью, а американцы говорят: "А, мексиканцы – отстой. Они вообще работать не умеют и так далее". Но мы говорим: "Дайте им шанс. Вопрос сбыта очень важен".

В конечном итоге, понимаете, это команда. Все, что бы ни происходило в Латинской Америке, они работают вместе с американской командой, потому что американцы понимают, что мексиканцы готовят детали, американцы их устанавливают, монтируют. И ремесло как таковое… Вы должны понимать, как это работает. Потому что если вы не понимаете механизм, самой химии, самого процесса, то без этого никак нельзя. Вам могут сказать: "А, это может быть глина или бетон, или там сталь. Все что угодно". Но, если вы не понимаете процесса, вы просто выпадаете. Вы не понимаете, как материал работает, насколько он устойчив, как с ним правильно работать, как установить, допустим, полибетон и прочие решения. И вам, может быть, нужны разные типы бетона в разных элементах конструкций и так далее. То же самое и со сталью. То же самое и с кирпичом. Я думаю, что на самом деле, когда начинается подобного рода диалог: "Какой материал архитектуры?", это может быть все что угодно, любая форма. Какая может быть форма? Форма здания. Какой контент, который создает это здание, который и делает функционал, то, что вы хотите отразить, выразить при этом.

- А как бы вы определили ремесло и технологию?

- Я думаю, что ремесло – это все-таки источник вдохновения для архитектора, а не технология. Нет, это и то, и другое. Понимаете. Это работает в обоих направлениях. Вопрос был о ремесле и технологии как таковой. Насколько это разделено или это одно и то же. Насколько я понимаю, если я знаю ремесло, я могу использовать свои знания даже в компьютере, и я могу параметрически представить, то есть мой мозг добавляет определенные элементы. Если я не работаю, не понимаю, что лежит в основе, то как я могу понять, как я могу предложить что-то новое? Как я могу использовать машину в дальнейшем? Сейчас очень много компаний, которые работают как компании, то есть их нанимают архитекторы и так далее, или они нанимают архитекторов. Они хотят сделать здание из стекла, и они не понимают ни свойств стекла, ни особенности стекла и так далее. Ну, сейчас такое количество материалов! Поэтому, когда мы говорим о стекле, то да – нам нужен действительно специалист. А что это было за стекло? Какими диаметром, толщиной, определенными свойствами обладать и так далее.

Мы должны не останавливаться. Мы должны быть ремесленники в определенном смысле, потому что ни один компьютер не подскажет вам правильного решения. И опять же вы должны принимать это решение, брать эту зону ответственности на себя. Потому что без ремесла вы просто как без рук. Потому что когда вы касаетесь чего-то, какие-то мельчайшие детали, неточности, неопределенности – именно они создают иногда определенный контекст. И, допустим, если вы спросите у коллег других стран, они говорят: "О, да! Самые лучшие. Вы видите, люди, чтобы они обращали внимание на фасад?" Потому что есть специальные компании, которые занимаются этим. Поверьте, это разные вещи. Это все хорошо! Тем не менее, лучше, конечно, если вы знаете процесс досконально. Ну, опять же, я знаю так сказать только тех, которые занимаются только ремеслом. Их не волнуют ни технологии, ни компьютеры, ни софтовые решения в дальнейшем. То есть это опять же вам решать, когда вы занимаетесь дизайном. Потому что опять же, что стимулирует нас, что нас заставляет понимать, что мы делаем правильное решение? Какой правильный ответ? Кто его знает? Еще есть вопросы?

- Я бы хотела спросить о ваших проектах. Что вы будете делать дальше? Я бы хотела спросить, как у профессионала, какая ваша мечта? Может это какой-то функциональный проект, может это какой-то дом, может быть, частный дом, или ресторан, или там еще чего-нибудь? Ваша мечта, поделитесь, как мечта профессионала.

- Мечта всегда заключается в том, что вы сможете сделать что-то по-другому. Небольшое отличие, но все-таки что-то по-другому. Как-то изменить, как-то продвинуться вперед. Потому что иногда это достигается посредством переговоров с частным инвестором, с правительством, с госорганом, с сообществами. Понимаете, то, что действительно приводит к этим изменениям.

Меня, например, всегда интересовало, как мы все умрем. Вот как мы все умрем? Да, мы все умрем, понятно. Вот эти дома для стариков, понимаете. Это всегда интересный вопрос. Почему он должен быть изолирован от сообщества, почему это должны быть какие-то дома престарелых, жить отдельно и так далее. Понимаете, для меня это очень щепетильный вопрос. Я всегда думал только о себе. У меня сейчас есть дочь, и будет еще одна дочь. Понимаете, я склонен думать об этом по-другому. Почему я делаю это или другое как-то по-другому? То есть я начинаю продолжать задавать эти вопросы. А почему у нас не может быть вот таких решений или вот таких вещей? Я задаю эти вопросы как архитектор. Но это своего рода интуиция. То есть не просто вот вы ловите машину и куда-то едете. Нет, это возможность пересечь и увидеть вселенную другими глазами. Почему я не могу это изменить? Почему я не могу предложить что-то новое, пусть небольшое? И понимаете, это и есть дизайн. Это не какое-то здание. Это новая идея для именно этого конкретного специфического случая. Вот так. Да. Я думаю, что если мы что-то можем изменить, хотя бы небольшое, - это вот уже и есть моя мечта. Спасибо.

- Прослушав вашу лекцию, я заметил, что очень много спорного есть у архитекторов в Мексике и в России, и проблемы общества вполне идентичны. В связи с этим такой вопрос возникает: есть ли разница между проектированием в США и Мексике, и что может измениться в Мексике?

- Спасибо за вопрос. На самом деле это не просто вопрос политики, это не просто какая-то временная политика или какой-то временный подход. Понимаете, сейчас процесс идет, кривая обучения повышается. Здания на самом деле остаются. Не важно, какая политическая партия, на важно, какие политики работают и так далее. Здания остаются такими в течение долгого времени. Таким образом, дизайн, который мы проектируем, он остается. Это крайне важно. Таким образом, как минимум в Мексике, они начали перенимать те политики, которые будут проходить через определенные политические турбулентности, то есть они могут быть привязаны к определенной политической повестке дня или партии, то есть они уже выходят за рамки этого. Они стали мыслить более глобально. Они стали улучшать эти отношения.

Кроме того, у нас стало больше тендеров. Конкурс стал традиционно более понятен. Открытый конкурс. Их объявляют. Это стало более прозрачно. Они стали больше говорить о социальном жилье. Они стали больше говорить об общественном пространстве. И я думаю, что сейчас правительства... они начинают мыслить по-другому. И в какой-то момент они начинают думать, что: "О, нужно что-то изобретать, нужно приглашать людей для того, чтобы они начали говорить". Допустим, это мэры разных городов. Они начинают предлагать какие-то сценарии и так далее. То есть сообщество становится более открытым, более активным. То есть вот эта разница со Штатами.

Ну, конечно, у нас еще нет проектов в США по зданиям, но будет больше проектов. У них другое законодательство, другие совершенно регуляторные основы. У них есть определенные дедлайны, другие правила игры, конечно. В Мексике вы получаете разрешение на строительство и никогда не знаете, сколько это займет времени. Мы тоже учимся на этом процессе. И в следующий раз, когда мы строим здание, я понимаю, как получать эти бумаги, как ставить дедлайн правильно и так далее. И теперь я уже достиг целей в этой игре. Наверное, похожи в разных аспектах, да, Вы правы.

И что я могу сказать относительно преимущества, то у нас есть степень хаоса. Она важна, она нужна. А иначе, если это абсолютный порядок, то, конечно, это сложно, потому что вы учитесь на этих разницах в структурах, на этой разной природе. Это определенный навык навигации, выживания, понимания. Понимаете, мы раньше так не мыслили тогда. В рамках последнего экономического кризиса мы научились смотреть на вещи по-другому. Когда многие американские компании лопнули, а мы подумали: а давайте посмотрим на страны, где не было такого кризиса, потому что у них не было такого экономического развития. Просто не достигли этого. Поэтому научились, как нужно отвечать на эти ситуации. Если вы посмотрите на планирование Нью-Йорка, например, до того, как делались решения в правительстве в Нью-Йорке, они проходили через комитет и это занимало 100 лет. А сейчас они совершенно по-другому - они выходят, они ставят плакаты, ставят постеры и говорят: "О, работает, народ поддерживает". И они тут же делают велосипедные дорожки, тут же их вставляют в планы. То есть они стали очень гибкими и адаптивными. Они стали реагировать на среду. Они смотрят, как это работает и как это трансформируется.

Таким образом, я думаю, что есть чему поучиться. Но я думаю, что когда мы поддерживаем такого рода диалог, мы всегда учимся. Учимся друг у друга. Учимся взаимодействовать. Учимся интерактивности. Смотрим какие-то интересные решения по сравнению с другими менее интересными. Опять же, как можем это продвигать и развивать? Но что я сейчас совершенно четко понимаю – это то, что мы несем ответственность. Понимаете, мы не можем просто говорить, "А-а-а, мы будем строить для правительства. Пусть они только деньги дают. Не важно, что они хотят. Мы им все сделаем, что они хотят". Это неправда. Это работа с совместной степени ответственности. Как вы сотрудничаете. Как вы заставляете их понимать, что это командная работа и командная зона ответственности.

И, конечно же, я бы не хотел стать здесь супероптимистом. Я понимаю, что возможны провалы. Допустим, институт кинематографии – там было огромное давление, потому что до конца не завершенный до сих пор проект. Они нам уже весь мозг вынесли. Они захотели и театр, и кинотеатр. И все говорили: "Это все архитекторы плохие". Но нет, они все равно его не завершили. Процесс строительства фактически не завершен, что бы они там не говорили. И когда вы видите: люди приходят в этот садик, они смотрят фильмы, едят эту клубнику, - и это совершенно новый опыт. Я вообще доволен. Да, я доволен. Вот так надо. Я думаю, это правильно. И кроме того понимания как все меняется. Что мы хотим? Только просто дизайн? Или же мы хотим выйти за вот эти границы, мы хотим задать более тесную, более сложную сеть взаимоотношений? Спасибо, хороший вопрос вообще. Еще есть вопросы?

- Ваше последнее замечание просто суперское. Хочу поговорить о трансформации в работе архитектора. Потому что мы очень часто предлагаем стратегию (это не просто дизайн). То есть у меня вопрос такой: вы в Мексике думаете о контексте экономическом, политическом, архитектурном, о сообществе. Что вы предлагаете вашим клиентам? Архитектуру, которая так сказать, на границе находится где-то между, или же целая концепция, то есть это некие пионерские, новаторские, первопроходческие идеи, которые позволяют представить новые границы, новые контрасты? Что вы можете сказать об этом?

- На самом деле это не так просто с одной стороны. Потому что с одной стороны, конечно, архитектор имеет свою зону ответственности. Он должен продолжать работать, с чем он работает. Но, а затем он должен прислушиваться, возвращаться еще раз как бы в здание. Я не говорю, что мы должны делать все одно и то же. Меня это уже совершенно не удовлетворяет больше, если я беру программу, и я по этой программе классической запускаю процесс. И процесс пошел. Нет-нет, мне это уже больше не интересно. Потому что я предлагаю новые идеи. Потому что возможно клиент для каких-то планов, для каких-то решений… да, я понимаю, что нужно рынку. Помимо этого есть и другие особенности. Я за то, что хочет рынок. Это, конечно, хорошо. Но есть разные аспекты. На это можно посмотреть под разными углами. И рынок не всегда в открытую об этом говорит. То есть на самом деле, так сказать, когда мы с моим коллегой преподаем в архитектуре, понимаете, дизайн – это не только вопрос зданий. И он на меня посмотрел совершенно так: "О чем ты говоришь вообще?" Мы привыкли, что дизайн – это что такое? Вот вы берете – вот оно, вот это дизайн. Берешь в руку – машешь вещью вот. Вот это дизайн.

На самом деле сейчас мы представляем это совершенно по-другому. Это то, что это есть, и это то, чем это должно быть. Поэтому вопрос на самом деле очень правильный. Потому что иногда есть, конечно, предпочтения. Мы, может, работаем только стратегией и не более того, чтобы получить здание в конце. Но не всегда получается то, что вы всегда хотите. А я хочу, чтобы клиент построил стратегию, чтобы они понимали, что они платят не только за здание как таковое. Это не то, что только отвечает потребностям рынка и все. Это определенное количество квартир или квадратных метров в ритейле. То есть это другие особенности. То есть мы хотим, чтобы люди начинали понимать это.

Не все понимают: не все клиенты, не все архитекторы. На самом деле это хорошо, что есть такие различия, и что мы не все одинаковые, мы не все работаем по одной и той же программе, и по одной и той же повестке дня, потому что первая была публикация в нашем офисе. Мы опубликовали нашу работу. То есть мы говорим об этих темах, это: Бона Касава, Рейки Бьянки, понимаете. Потому что можно написать целую книгу, полную картину. Просто сесть и сказать: "О-о-о, да, у нас хорошая, суперская книга!" Нет. Это всегда больше вопросов, чем ответов. Всегда попытка понять, почему нам нужно вот именно в этом контексте, в этот момент времени понять мир, как нужно реагировать, чем можем поделиться. Это и есть определенная основа того, как мы работаем. То есть я думаю, что на самом деле мы создаем себя каждый день, а не создаем даже наши здания, понимаете. Мы создаем себя, - и это правильно. И мы принимаем определенные решения. Да. Спасибо.

- Вы рассказываете про проблемы в современной архитектуре в новом контексте. В нашем городе, в России есть такая проблема разговора с заказчиком о исторической застройке. Встречалось ли в вашей практике, когда есть такая очень моральная проблема – здание, возможно, функционально устарело, но оно несет какую-то историю за собой, смысловую нагрузку. И нужно как-то разговаривать с заказчиком о том, что либо все-таки менять функцию, то есть ставить в приоритет новые потребности общества, или все-таки сохранять нашу историю, которая для нас все-таки важна. Вот ваше мнение, были ли у вас случаи, когда был такой конфликт интересов?

- Хороший вопрос, спасибо. Конечно же, нам история нужна. Мы не можем без этого прожить, и необходимо сохранять. Должен быть диалог о том, как мы можем строить будущее, если мы не помним нашего прошлого. Есть блестящие примеры этого. Потому что у нас есть очень хорошие исторические здания с глубокой историей и так далее. Я думаю, что скорее вопрос в том, что хочет клиент сделать внутри этого великолепного здания. Это будет многофункционал. Это не вопрос здания, а вопрос, опять же, дизайна. Может быть, программа не та, которую он выбрал, может быть стоит выбрать что-то еще. Естественно, мы можем предложить клиенту либо продать здание, если функционал не подходит, и использовать другое здание. Если мы видим, что то, что он хочет сделать со зданием, фактически убьет это здание.

Я раньше был музыкантом. Очень давно-давно-давно в юности. Играл в группе. И я всегда считал, что если бы я встал на место, я выкину то, что не подходит, не работает, что бы я предпочел? Я лучше уберусь и буду играть на барабане и зарабатывать три копейки, но, тем не менее, я буду честным человеком. Потому что если вы хотите выполнить честно свою работу (я думаю, что не нужно выполнять дерьмовую работу) – это важно, я думаю, что вы понимаете. Конечно, можно сказать определенным людям: "Да", понимаете, но на самом деле это будут неправильные вещи. Поэтому конечно, даже если мы не понимаем истории, не помним, не ценим, не сохраняем, то это уже не вопрос.

Основной вопрос: "Что мы будем делать с этим зданием?" Понимаете, если, допустим, высота нехороша для жилого, а он хочет сжать это и залить туда жилое и сделать торговый центр в реальном историческом здании, - просто ужас! Давайте, бросьте, ребята! О чем вы вообще? Что происходит сейчас с рынками? Что происходит сейчас с улицами, с сообществом? Что происходит с тем, что мы упускаем, пропускаем, забываем? Все это возвращается. Поэтому на самом деле вы будете больше уважать себя и других, потому что если у вас будет позиция, свое мнение, а не просто выполняете работу, за которую вам платят деньги, и все. Платите – и я сделаю, что хотите? Нет! Это не наш подход. То, что хочет экономика и так далее?… Нет, нет, нет! Я думаю, что это очень важно. Не так ли, как вы считаете? Потому что, если будут все строить только офисы (мне неважно чего, только платите, и я буду строить что угодно, офисы – так офисы). Миллион офисов. Понимаете, когда я был музыкантом, было непросто сказать некоторым клиентам, что я не хочу делать то, что вы хотите, чтоб я делал. Но в конечном итоге я выигрывал, только выигрывал от этого. Не так ли, а? Подумайте, подумайте. Спасибо.

- У меня два вопроса, но они очень маленькие, но очень важные. Первый вопрос: вот мы, молодые архитекторы приходим на такие лекции послушать более старых архитекторов. И вопрос такой: куда приходите вы? И второй вопрос: есть очень много идей интересных, которые витают в воздухе, идеи современные в архитектуре. И когда вы получаете заказ, вы берете что-то из этих новых идей, которые витают в воздухе? Либо вы берете и создаете свою идею для конкретного проекта?

- Вы знаете, у меня полно коллег, моих друзей, с кем мне интересно вообще поговорить, поболтать, пообсуждать. Я пытаюсь слушать моих коллег и более зрелых, и более молодых. Иногда это потрясающе, совершенно потрясающе. Понимаете, я даже не представляю, откуда берется магия всего этого общения. Потому что мы иногда слышим: "О, смотри, какая интересная идея!" И совершенно неважно, то есть возраст и опыт здесь не всегда имеет значение. Потому что иногда нужно не столько говорить, сколько послушать, может, даже послушать себя. Что мы знаем о профессии? Мы можем не знать ничего. Но у нас есть некое ощущение момента, когда вы вдруг понимаете что вот небольшая такая вещь, - и вдруг от нее рождается идея. То есть вы можете сидеть и дебатировать там кучу идей, которые витают вокруг, но ведь это всегда диалог, это продукт, это процесс. Процесс рождения. Это диалог с клиентом. Процесс диалога с компанией, с заказчиком. Кто-то приехал в другую страну и говорит: "О, а че это у вас, ребята, вот так вот все, а не вот так? Ух-ты!" Понимаете, тут тоже интересно послушать и узнать.

Но в какой-то момент иногда даже устаешь от того, что это все мое, мое, мое, мое, идея моя, мысль моя, проект мой, мое, мое, мое, мое.

Остановитесь на секундочку, поделитесь, послушайте других. Пусть эти идеи витают, пусть они сталкиваются, ударяются друг об друга, как шарики в воздухе. То есть как фактически себе можно представить новое мышление и для вас, студентов или молодых архитекторов, что очень важным и мощным инструментом является. Это не просто как построить новое здание. Мощная идея. Как получить эту мощную, интересную, стимулирующую идею? Это может быть все, что угодно, как мы только что говорили. Это может быть изменение какой-то мельчайшей детали: вы что-то меняете - другое зонирование, другое здание, другой проект, другой подход.

И вдруг вы понимаете…я это даже не всегда понимал. Я думал: "Когда уже будет мой супер-проект? Когда будет мой супер-дом? Когда будет мое супер-здание?" А на самом-то деле идея не в этом. Дело в деталях. И я думаю, что дизайн везде. Нужно иметь мнение, нужно иметь позицию. Имейте диалог, обсуждайте. Дискуссию. Диалог – вот, что важно. Говорите о всех тех потрясающих вещах, которые происходят. Не только потому, что мы архитекторы, или мы там урбанисты, мы такие крутые ребята. Да нет, все проще. Просто все скажут: "Политик". А что с политика взять, - казалось бы нам, профессионалам. Что они знают о городах? Что они могут знать об урбанизме? Но поверьте, иногда даже можно посидеть и послушать даже их. Это новый опыт. И это могут быть новые идеи, новые знания. Казалось бы: "А вы ничего не знаете. Что вы там знаете?" Но я бы сказал: "Давайте слушайте. Слушайте других и слушайте себя. Слушайте лучше. Научитесь слушать. И больше сотрудничайте". Вот это, наверное, ключ к успеху. Я думаю, это всегда сотрудничество.

Потому что, если бы у нас не было сотрудничества, никому бы не нужен был проект и не было б этого аспекта. Я думаю, что даже большинство архитекторов, они никогда, возможно, об этом и не говорят, но это всегда командная работа. И вы учитесь из любого опыта. Чем больше вы сталкиваетесь, тем больше вы можете научиться. Потому что иногда вы этого не слышите, или, может быть, просто не говорили достаточно. Ну, все, спасибо вам. Мне кажется, я ответил.

- Мы наверняка не единственная публика, перед кем вы выступаете, и вам задают очень много вопросов в разных странах, наверное. Какой самый интересный вопрос вам задали за вашу карьеру? Самый запоминающийся вопрос.

- Да, это сложный вопрос. Как бы сказать, что ваш – нет, не ваш точно. Лучший вопрос…ну, даже не знаю. Если я чувствую когерентность с тем, что я думаю, с тем, что я делаю в своей работе, с тем, что я есть. Потому что мы тратим много времени, пытаясь создать некий образ. "Я хочу быть архитектором с большой буквы. Я хочу быть вот таким-то вот прекрасным родителем. Я хочу быть там таким-сяким и так далее". И вы тратите огромное время на то, чтобы выстроить этот образ, этот некий имидж. А вы и есть это. Я думаю, что самые невероятное люди, которых я встречал – они наиболее когерентны с тем, что они делают, с тем, что они из себя представляют, с тем, что они думают.

Это не просто какое-то шоу, не просто выпендреж. То, что они там что-то придумывают, выпендриваются или там из себя представляют. Нет. Они есть таковые. Это реальные люди с их реальным опытом, с реальными знаниями, с реальными решениями. И я думаю, что мы должны учитывать эти когерентности между тем, что вы делаете и тем, как вы себя представляете, как вы мыслите. Потому что, если меня кто-то спрашивает, чувствую ли я когерентность с тем, что я делаю, я скажу: "И да, и нет". Я учусь. Я еще пока учусь. Потому что, может быть, мои польско-русские мексиканско-венгерские корни – они заставляют меня быть таким вот неоднозначным.

Но я думаю, что все-таки важно понимать, кто мы, как это все выглядит, каковы наши стимулы, что у нас в голове, с чем мы выросли, что мы можем предложить миру. Понимаете, ничего другого. Потому что, если вы заставляете себя через силу делать что-то, то поверьте, ничего хорошего не выйдет. Вы должны понять себя. Я думаю, это самое важное. Я могу прийти сюда и показать вам проект и сказать: "О-о-о, прекрасный проект". Но это ведь не я. Я разговариваю не о себе, а о тех проектах. И это очень хороший вопрос, который вы задали. Потому что, когда я задаю комфортный вопрос своему клиенту – это, может быть, и хорошо. Но иногда нужно задавать и некомфортные вопросы, потому что увидеть нужно, что меняется в этом мире. Каковы те люди, которые предлагают эти неудобные идеи, которые заставляют нас двигаться вперед. Вперед, вперед и вперед, работать и работать. Ну, вот, наверное, один из таких вопросов о когерентности, который вы задавали. Я попытался воспроизвести свой ответ. Спасибо.

- Какой рынок или какие государства в ближайшие пять-десять лет перспективны для архитектурного развития? Вот те идеи, которые принимаются, и когда инвестору интересно поучаствовать, потому что все, что мы сегодня видели – это было круто. Я думаю, что все с этим согласятся. Второй вопрос заключается в следующем. Когда к нам приходит инвестор нашей компании, он всегда говорит так: "Значит, ребята, я хочу, чтобы это стоило недорого (в его понимании, чтобы это было очень дешево), чтобы это было очень быстро (это специфика российского клиента), и хочу вот такую штуку, как Москва-сити". Я считаю, что это взгляд на Америку, который я не считаю, что нам, вот тем ребятам, которые здесь собрались, нужно сосредотачивать взгляд на таких вещах. Потому что то, что я видел здесь – это классно. Как завлекать, затаскивать в игру архитектуры самого инвестора?

- Первый вопрос клиента заключается в следующем: "А что вы хотите из этого здания сделать? А что вы хотите получить из всего уравнения? Вы хотите получить только деньги или что-нибудь еще, что вам просто принесет деньги и неважно что, какое это будет здание?" Если же вы хотите создать нечто, компанию, у которой будет имя, репутация, которая будет хорошо известна, потому что ее уважают за то, что она делает, и это совсем другая уже история. Потому что денег можно заработать кучу. И можно быть таким респектабельным и важным с толстым животом или просто с кучей денег.

Какую компанию вы хотите развить, что вы из себя хотите представлять, с какой компанией работать, понимаете, каждый клиент - они все хотят дешево и быстро. Но хотят, чтобы это стоило целое состояние. Чтоб выглядело так, как будто миллионы вложили, а вложили 100 рублей. Все так хотят. Это всегда вопрос переговоров. Как мы можем сделать правильное здание, чтобы вложиться в определенный правильный бюджет, правильное время, правильный дедлайн. И чтоб в долгосрочной перспективе, в результате этого уравнения, если мы все делаем правильно, то мы на самом деле получим больше, потому что мы делаем правильную респектабельную карьеру, создаем красивые здания, прекрасную архитектуру, а не просто такие невероятно дешевые, которые… Они будут знать вас как такого дешевого парня, который делает все дешево и ничего хорошего для города. И на самом деле это происходит во многих местах, кругом и везде.

Потому что все стали сейчас риэлторами. О-о-о, да, сейчас много компаний. Текстильные компании, у них сейчас трудности с текстилем, они все в недвижимость ринулись. Скупают землю и что-то строят. Поэтому представьте себе конкуренцию. Огромное количество народа ринулось на этот рынок. И они строят вот этот фаст-фуд здания. Здания фаст-фуда – я их так называю. То есть вы пришли, быстро построили. Вы знаете, что это дерьмовое место, и вы его продаете. А кто-то ведь купит. Поэтому вот вопрос в этом.

Каждый раз, когда я сажусь с клиентом, я говорю: "А что вы действительно хотите? Просто бабло или что-нибудь еще? Скажите мне, что вы действительно хотите". Если это просто деньги, ну, что говорить, я знаю, с кем я имею дело, и пошлю к этому парню кого-нибудь еще. Тогда мне точно не повезло. Будет тяжелое время. Потому что должно быть что-то еще, какая-то дополнительная идея, желание сделать чего-то еще. Потому что, если вы видите, когда ваши дети растут в городе, вы хотите, чтобы города стали лучше, потому что вы хотите, чтоб там все стало улучшаться, развивалось, стало красиво. Я, конечно, идеалист, но я верю, что на самом деле это важно. Нужно работать, работать с правильными людьми. Есть куча народа, на самом деле, которые предлагают интересные вещи. Конечно же, они в бизнесе, но они говорят с сообществом, они говорят о том, как должны развиваться города, как можно экспериментировать, выражать, самовыражать, экспрессировать, создавать и так далее. Мы бесконечно экспериментируем. И затем кто-то говорит: "А-а-а, вы неправильно сделали. Давайте заново. Давайте новый хай-вей сделаем или новый фри-вей. Новый парк сделаем. Новое здание". Но я всегда говорю, что это как найти друга или подружку, это правильное соответствие, как ключ к замочку, понимаете. Если вы чувствуете что-то не то – тогда даже обняться не сможете, не говоря уже о большем. Что-то я зашел не туда, вы сразу чувствуете, что это не та девчонка, ну не та, не та. Обнимать не хочется. Спасибо, спасибо большое.