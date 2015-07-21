На Ильинке археологи нашли фундамент торговой галереи XVII века

Столичные археологи обнаружили уникальное надгробие ХVII века

На улице Ильинка в районе Китай-города московскими археологами обнаружены кирпичные полы и белокаменные фундаменты стен торговой галереи XVII века. Об этом журналистам сообщил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

По его словам, в ходе раскопок под храмом Пророка Ильи на Новгородском подворье были выявлены кирпичные полы и белокаменные фундаменты стен торговой галереи второй половины XVII века, лестница и полы торговых рядов второй половины XIX века, а также фундаменты монастырской постройки XV–XVI веков и остатки кирпичной стены храма XVIII–XIX веков.

Кроме того, на месте работ обнаружены медные монеты ручной чеканки XV–XVI веков, фрагмент белокаменного надгробия первой четверти XVII века, фрагменты керамических сосудов XVI–XIX веков и кирпичи с клеймами XIX века. Сейчас плиты с найденными артефактами переданы на хранение в церковь Пророка Ильи.

Как уточнил Кондрашов, теперь храм Ильи Пророка образца XVII века может быть воссоздан в своем первозданном виде.

"Та галерея, следы которой были обнаружены, скорее всего, будет воссоздана. То есть появляется чудесная возможность воссоздать храм в том виде, в котором он был в XVII веке, то есть в период рассвета этого сооружения.

Но, прежде всего, слово здесь должно быть за специалистами, то есть специалисты должны подготовить проектную документацию и аргументировать каждое свое действие перед профессиональным сообществом", – цитирует Кондрашева Агентство "Москва".

На данный момент раскопки в нижней части храма продолжаются, также проводятся противоаварийные работы, которые должны завершиться весной 2016 года, тогда же должна быть разработана проектная документация.

В этом году были проведены архитектурно-археологические исследования. Они носили предпроектный характер и имели своей целью получение документальных данных для последующей реставрации храма.