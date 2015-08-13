Найденный клад времен Медного бунта представят на выставке

Найденный клад времен Медного бунта впервые показали москвичам

Найденные в Кадашевской слободе экспонаты, среди которых было обнаружено порядка тысячи монет времен Медного бунта, будут представлены на выставке в конце текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

"Мы всегда ждем интересных находок, обязательно в конце года наши археологи представят на выставке найденные экспонаты", – сказал Емельянов.

Напомним, клад времен правления царя Алексея Михайловича обнаружен накануне в ходе археологических раскопок на глубине 150 сантиметров от современной поверхности. 1087 найденных монет чеканились с 1654 по 1663 годы и нуждаются в реставрации, однако качество некоторых из них очень высокое.

По словам Емельянова, в настоящее время археологами вскрыта площадь в 400 квадратных метров, а непосредственно исследования ведутся на двух участках общей площадью 300 квадратных метров.

Планируется, что площадь раскопок будет увеличена еще на 100 квадратных метров. Археологические раскопки на территории Кадашевской слободы продолжатся до сентября текущего года.

"В Москве клад медных денег – это второй такой, первый был найден в Романовом дворе, но там все таки монетный двор. Здесь кто-то спрятал настоящую кубышку. В среднем, это такой нормальный месячный доход среднего москвича того времени, середины XVII века", – отметил чиновник.

Археологи также обнаружили предметы быта XVII–XVIII веков, в частности: печные изразцы и керамику, фрагменты рельефно-полихромных и муравленых изразцов, красные рельефные изразцы XVII века с изображением батальных сцен, животных.

Найден фрагмент медной иконы с изображением святого Никиты XV–XVI веков, белокаменный жернов, фрагменты меднолитейных тиглей.