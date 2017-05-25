Задержан восьмой подозреваемый по делу о теракте в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images /Peter Byrne

Британские полицейские задержали восьмого подозреваемого, который может быть причастен к теракту на стадионе "Манчестер Арена", сообщает "Газета.ру".

Мужчину арестовали во время обысков в районе манчестерского пригорода Витингтон. Полицейские также напомнили о седьмом подозреваемом, которого задержали утром.

Взрыв прогремел вечером 22 мая в крытом спортивном сооружении "Манчестер Арена", где проходил концерт поп-певицы Арианы Гранде. Бомба сработала за пределами концертного зала в фойе. Большинство зрителей были подростками.

Жертвами происшествия стали 22 человека. Ранения, по разным данным, получили от 50 до 59 посетителей.

Полиция установила личность смертника, совершившего теракт. В квартире 23-летнего Салмана Абеди нашли мастерскую для производства бомб.