Крупнейшую яхту в мире российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

Фото: ТАСС/imago stock&people

Одну из крупнейших в мире парусных яхт Sailing Yacht A арестовали в Гибралтарском проливе из-за финансовых претензий верфи из ФРГ, сообщает издание Gibraltar Chronicle.

В среду яхта зашла для дозаправки в Гибралтар. Между тем верфь, которая базируется в немецком городе Киле, подала иск в Верховный суд Великобритании на судовладельца, бермудскую компанию Valla Yachts Limited. Компанию обвиняют в недоплате по контракту на строительство на сумму 15,3 миллиона евро.

Верфь настаивает, что судовладелец не заплатил по контракту 9,8 миллиона евро, а еще 5,5 миллиона евро претензий составляет оплата за различные работы и элементы яхты.

