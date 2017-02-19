Форма поиска по сайту

19 февраля 2017, 19:32

Происшествия

Крупнейшую яхту в мире российского миллиардера арестовали в Гибралтаре

Фото: ТАСС/imago stock&people

Одну из крупнейших в мире парусных яхт Sailing Yacht A арестовали в Гибралтарском проливе из-за финансовых претензий верфи из ФРГ, сообщает издание Gibraltar Chronicle.

В среду яхта зашла для дозаправки в Гибралтар. Между тем верфь, которая базируется в немецком городе Киле, подала иск в Верховный суд Великобритании на судовладельца, бермудскую компанию Valla Yachts Limited. Компанию обвиняют в недоплате по контракту на строительство на сумму 15,3 миллиона евро.

Верфь настаивает, что судовладелец не заплатил по контракту 9,8 миллиона евро, а еще 5,5 миллиона евро претензий составляет оплата за различные работы и элементы яхты.

Яхта Sailing Yach A – одна из самых крупных в мире. Длина – 143 метра и вместимость 12,6 тысячи тонны. У яхты нестандартный футуристический дизайн, ее спроектировал знаменитый Филипп Старк. По данным СМИ стоимость яхты оценивается в 400–450 миллионов евро.

Яхту создали по заказу председателя совета директоров АО "Сибирская угольная энергетическая компания" и ООО "Сибирская генерирующая компания" Андрея Мельниченко. Он также контролирует 90 процентов группы "Еврохим". Состояние предпринимателя оценивается более чем в 13 миллиардов долларов. Он должен был получить яхту этой весной.

арест жизнь в мире

Главное

