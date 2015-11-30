"Аркада Холдинг" купил треть площадей ЦУМа

Фото: ТАСС/Александра Краснова

"Аркада Холдинг" приобрел треть площадей ЦУМа. Договор купли-продажи заключен по начальной цене 4,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

В аукционе участвовали две компании, заявка одной из них была отклонена из-за отсутствия необходимого задатка на счете и нахождения организации в стадии ликвидации.

Проданный объект – это нежилое здание на улице Петровка, дом 2, строения 1 и 2. Помещения связаны между собой общим пространством, общими перекрытиями и единой кровлей.

Новый владелец в течение трех лет должен отреставрировать фасады и интерьеры по проектной документации, а также проводить поддерживающие работы.

"Рынок торговой недвижимости сегодня является одним из самых рискованных. По этой причине поиск покупателя затянулся. Заявочная кампания продлевалась не единожды. Тем не менее, сделка состоялась. Это означает, что инвестор выработал для себя дальнейшее перспективное развитие объекта", – сказала руководитель группы по оказанию услуг компаниям секторов недвижимости, транспорта, инфраструктуры и государственным компаниям в СНГ Ольга Архангельская.

Напомним, проведение аукциона по продаже трети площадей ЦУМа было назначено на май этого года, затем на июнь и только в ноябре торги состоялись.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, продление сроков заявочной кампании связано с изменением условий планируемой сделки. Чтобы привлечь большее количество инвесторов, ЦУМ предлагали приобрести в рассрочку.

Новый собственник должен оплатить часть стоимости в размере 1,4 миллиарда рублей в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи. Оставшуюся сумму разрешено погасить частями в течение трех лет.

ЦУМ – один из самых известных торговых объектов Москвы. Комплекс состоит из двух частей. Первая – историческое здание, построенное в 1908 году, общей площадью 12 270,4 квадратных метров. Она сдано в аренду ОАО "ТД "ЦУМ" до 2045 года.

Вторая часть – новое строение общей площадью примерно 45 000 квадратных метров. Около 7 тысяч квадратных метров там принадлежит мэрии Москвы, которая сдала их в аренду до 2022 года совладельцу здания – ТД "ЦУМ".