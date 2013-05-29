В киосках печати могут начать продавать напитки и билеты в театр

Киоскам печати могут разрешить продажу напитков и билетов в театр

В столичных киосках могут разрешить продажу напитков и билетов на спектакли в московские театры. Об этом заявил глава департамента СМИ и рекламы столицы Владимир Черников.

По его словам, представители печатных СМИ обратились к мэрии с просьбой оказать поддержку как самим изданиям, так и распространителям печатной продукции. Власти склоняются к решению этой проблемы с помощью расширения ассортимента товаров в киосках печати, сообщил Черников.

Для увеличения прибыльности киосков, в них могут разрешить продажу снеков, безалкогольных напитков и билетов в культурные учреждения Москвы. Кроме того, в киосках начнут выдавать заказы из Интернет-магазинов. Сами палатки печати будут обклеены рекламой, что также повысит доход.

Столичные СМИ поддержат и в вопросе аренды помещений. Для них будут доступны льготные условия аренды помещений. Также средства массовой информации смогут рассчитывать на субсидии из городского бюджета, отметил Черников.

Субсидии коснутся СМИ, которые вынуждены платить за аренду помещений больше, чем определенная сумма. В настоящий момент власти Москвы решают, какой должна быть арендная ставка, чтобы СМИ могло рассчитывать на компенсацию из бюджета.