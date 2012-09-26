Спрос на аренду "однушек" в Москве в три раза больше предложения

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество однокомнатных московских квартир, которые сдаются по цене до 30 тысяч рублей в месяц, почти в три раза меньше числа желающих снимать такое жилье.

"Однушки" являются самым востребованным товаром на рынке найма жилья. Подавляющее большинство арендаторов предпочитает снимать недорогие меблированные 35-метровые квартиры, расположенные в спальных районах за пределами третьего транспортного кольца, сообщает пресс-центр корпорации "ИНКОМ-Недвижимость".

Как следствие, такое жилье часто оказывается в дефиците: в разгара сезона аренды спрос на "однушки" дешевле 30 тысяч рублей превышает предложение в два-три раза. Примечательно, что в это время спрос на недорогие двухкомнатные квартиры примерно равен предложению.

"Обычно однокомнатные квартиры снимают студенты, молодые пары и холостые арендаторы. Данный тип жилья предпочитают в первую очередь из-за его невысокой стоимости: двухкомнатные квартиры стоят на 15–20 тысяч рублей дороже. Для многих это существенная сумма, которая может быть потрачена на другие важные вещи: проезд, еду и бытовые нужды", — прокомментировала ситуацию руководитель Управления аренды квартир корпорации Галина Киселева.

Сейчас в Москве, включая новые территории, сдаются около шести тысяч однокомнатных квартир. Средняя стоимость аренды "однушек" эконом-класса в старых границах столицы составляет 30,4 тысячи рублей, за предложения бизнес-класса просят в среднем 45,1 тысячи рублей, а за элитное жилье — от 72,8 тысячи рублей в месяц. В Новой Москве снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 26 тысяч рублей в месяц.

"С середины октября, когда ажиотаж на рынке аренды жилья начнет спадать, спрос на аренду ликвидных однокомнатных квартир по цене до 30 тысяч может снизиться. Однако они все равно останутся в дефиците. В качестве альтернативы я бы порекомендовала нанимателям обратить внимание на жилье чуть дороже — стоимостью 32–35 тысяч рублей. Такие предложения не просто найти проще, но и по качеству они будут лучше, чем скромное жилье, тяготеющее к нижней ценовой границе", — заключила Галина Киселева.