Экспаты отказываются от аренды элитного жилья в центре Москвы – исследование

Фото: М24.ru

Элитное жилье на Арбате и Тверской пустует из-за отъезда большого количества иностранных квартиросъемщиков. Об этом говорят данные исследования, которое провели специалисты агентства недвижимости Knight Frank.

По словам директора по развитию бизнеса департамента элитной жилой недвижимости Ольги Таракановой, именно районы Тверской и Арбат традиционно предпочитают иностранцы: молодые предприниматели, творческая интеллигенция, дипломаты. "В связи с недавним оттоком из Москвы большого количества экспатов, доля вакантных площадей существенно выросла именно на Арбате и в Тверском районе", – заявила Тараканова.

На район Арбата приходится самый большой объем элитных квартир, которые сдают по цене от 10 тысяч долларов в месяц. По данным на конец марта 2015 года, в аренду здесь предлагалось 24 процента квартир от всего объема предложения в высшем ценовом сегменте. Тверской район занимает второе место в этой категории – на его долю приходится 18 процентов предложения.

Из-за того, что иностранные компании уходят из России, большое количество свободных арендных площадей зафиксировано в районах Москва-Сити и Остоженка. Москва-Сити часто привлекает топ-менеджеров, работающих в офисной части небоскребов и активных молодых людей без семей или молодые семьи без детей. Снимать квартиры на Остоженке предпочитают состоятельные люди, семьи с детьми, которые ценят комфорт и однородное окружение. Большинство квартир, сдаваемых здесь в аренду, расположены в современных элитных новостройках с подземным паркингом и охраной.

Напротив, ситуация в таких районах, как Плющиха, Якиманка, Сретенка, Хамовники и Чистые пруды остается стабильной. Это связано с тем, что здесь чаще всего снимают квартиры представители отечественной бизнес-элиты, политики и культуры. "На Остоженке, Плющихе и в Хамовниках квартиры арендуют, как правило, с целью длительного проживания очень состоятельные люди, готовые оплачивать аренду от 15 тысяч до 35-40 тысяч долларов в месяц и по каким-либо причинам не желающие приобретать квартиру в собственность на данном этапе",- пояснила Ольга Тараканова.

Ранее М24.ru сообщало, что в январе спрос на съемные квартиры в Москве упал на 50 процентов. В прошлые годы, по данным компании"Миэль-Аренда", в это время спрос снижался на 30-40 процентов.

При этом владельцы квартир стали чаще идти на уступки арендаторам. Так, семьям с детьми и домашними животными стало проще найти себе съемное жилье. Более того, собственники стали чаще соглашаться на ремонт.

При этом на 40 процентов опустились цены на аренду элитных квартир. Риелторы связывают это с тем, что из столицы массово уезжают иностранные топ-менеджеры. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, причина снижения цен в том, что спрос на жилье в Москве гораздо ниже объема предложений.