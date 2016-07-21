Усадьбу на Большой Полянке отреставрируют

Фото: tender.mos.ru

За право льготной аренды усадьбы купца Гусева на Большой Полянке по программе "рубль за метр" боролись восемь компаний. В результате в торгах победило ООО "Проектно-реставрационная компания "Наследие". Об этом заявил глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Усадьба находится по адресу: улица Большая Полянка, 65/74, строение 3. Стартовая стоимость аренды здания составляла 2,1 миллиона рублей, но в ходе торгов цена выросла до 22 миллионов рублей. Таким образом начальная цена была превышена на 900 процентов. После реставрации компания сможет арендовать усадьбу в течение 49 лет.

Как отмечает пресс-служба департамента, у компании-победителя уже есть опыт проведения сложных реставрационных работ. В 2014 году после победы на торгах она за год отреставрировала здание в Большом Козловском переулке и перешла на льготную ставку.

С 2012 года памятники архитектуры федерального значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы могут взять в аренду на 49 лет по льготной ставке "рубль за квадратный метр".

Данная практика будет распространяться по всей территории России. Главное условие – бизнесмен должен восстановить объект. При этом в договоре аренды установят жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.

Право аренды действует в течение 49 лет. При этом реставрация должна быть проведена максимум за пять лет.