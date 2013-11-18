Налог на аренду помещений планируют начислять в зависимости от площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюджетно-финансовая комиссия Мосгордумы одобрила изменения в закон "О патентной системе налогообложения".

Согласно законопроекту, сумма налога с дохода от сдачи в аренду нежилых помещений будет определяться в зависимости от площади объекта, сообщил глава департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Так, при площади помещения до 100 квадратных метро возможный доход считается в 1 миллион рублей, соответственно сумма налога составит 60 тысяч рублей. Если площадь не превышает 300 метров, то предположительный налог от сдачи помещения в аренду составит 180 тысяч рублей.

При площади в 300 - 600 квадратных метров доход владельца объекта составит около 5 миллионов рублей, а значит, ему придется заплатить уже 300 тысяч рублей налогов. При этом за сдачу в аренду помещений площадью свыше 600 квадратных метров планируется взымать налог в 600 тысяч рублей.