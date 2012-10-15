Средняя стоимость новостроек в Москве за год выросла на четверть

Фото: ИТАР-ТАСС

Эксперты отдела исследований рынка недвижимости международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги III квартала 2012 года на рынке элитного первичного жилья Москвы.

Существенный рост спроса на квартиры верхнего ценового сегмента: в III квартале продолжилось увеличение средней стоимости покупки — на 24% относительно того же периода 2011 года, говорится в исследовании.

Самый значительный рост средних цен на первичном рынке в III квартале был отмечен в районе Хамовники — 3,7%. Рост средних показателей стоимости жилья в Хамовниках пришелся на сентябрь — 2,5%.

Наиболее высокая стоимость квадратного метра зафиксирована в районе Остоженки — 31 414 доллара за метр.

Рост средних цен в сегменте элитных новостроек составил 0,7% за квартал.

Общей тенденцией является сокращение предложения небольших квартир, что ведет к повышению средних значений цен, говорится в исследовании.

Москва - лидер по падению цен на аренду элитного жилья.

При этом, как отмечают эксперты компании Knight Frank, в сегменте аренды элитного жилья во втором квартале 2012 года Москва оказалась лидером среди городов мира по падению цен.

В апреле-июне стоимость найма элитной жилой недвижимости в сравнении с первым кварталом 2012 года в Москве упала на 6,8%.

Кроме Москвы, в апреле-июне 2012 года отрицательную динамику цен продемонстрировали Женева (минус 1,4% относительно первого квартала), Лондон и Манама (минус 0,2%), а также Сингапур (минус 0,1%), указывается в исследовании.

В то же время лидером по росту арендных ставок на элитное жилье, согласно информации Knight Frank, стал Нью-Йорк, где за второй квартал 2012 года цены выросли на 7%.

На втором месте оказалась столица Кении Найроби, показавшая рост стоимости аренды элитной недвижимости на 5%, а на третьем - Пекин с показателем в 3,4%.

При этом Найроби опередила остальные города по годовому росту цен - в сравнении со вторым кварталом 2011 года к концу июня 2012 года ставки аренды на жилье в этом городе выросли на 17,2%.

В докладе добавляется, что в Тель-Авиве за тот же период цены увеличились на 8,3%, а в Гуанчжоу - на 8,2%.

"Будущий рост, скорее всего, будет сосредоточен на развивающихся рынках, так как глобальные корпорации стремительно расширяют географию присутствия. Поэтому не случайны лидирующие позиции Найроби, Тель-Авива и Гуанчжоу в этом индексе", - считают в компании.