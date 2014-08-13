По московским меркам: Дорогие квадраты

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Самым дорогим объектом коммерческой недвижимости Москвы является ТРЦ "Атриум", расположенный по адресу Земляной Вал, 33. По данным Forbes за 2013 год, арендаторы торгово-развлекательного комплекса платят владельцу 5 400 долларов за квадратный метр в год.

Фото: facebook.com/atriummoscow

В мировом рейтинге самых дорогостоящих для ритейлеров городов, составленном компанией CBRE, лидирует Гонконг. Годовая арендная ставка там составляет в среднем около 49 000 долларов за квадрат.

Нью-Йорк занимает вторую позицию в рейтинге. Здесь за престижные квадратные метры в популярных торговых центрах арендаторам приходится выплачивать по 35 000 долларов за квадратный метр в год.