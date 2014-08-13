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Экономика

13 августа 2014, 11:43

По московским меркам: Дорогие квадраты

аренда торговые центры магазины Атриум вещи недвижимость ритейл цифры и факты

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Как посмотреть на Москву с высоты Меркурия? Какое московское колесо способно выдержать землетрясение в 9 баллов? Какова протяженность самой длинной улицы в Москве? Обо всем этом и многом другом читайте в наших материалах.


Самым дорогим объектом коммерческой недвижимости Москвы является ТРЦ "Атриум", расположенный по адресу Земляной Вал, 33. По данным Forbes за 2013 год, арендаторы торгово-развлекательного комплекса платят владельцу 5 400 долларов за квадратный метр в год.

Фото: facebook.com/atriummoscow

В мировом рейтинге самых дорогостоящих для ритейлеров городов, составленном компанией CBRE, лидирует Гонконг. Годовая арендная ставка там составляет в среднем около 49 000 долларов за квадрат.

Нью-Йорк занимает вторую позицию в рейтинге. Здесь за престижные квадратные метры в популярных торговых центрах арендаторам приходится выплачивать по 35 000 долларов за квадратный метр в год.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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