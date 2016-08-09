АИЖК будет сдавать в аренду квартиры в новостройках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию планирует выкупать целые секции и корпуса в строящихся жилых домах и сдавать квартиры в аренду. Пилотный проект запустят уже в следующем году.

Риэлтор Наталья Барзенкова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", будет ли это востребовано и сколько будет стоить такое жилье.

"Скорее всего, стоимость жилья в этих домах будет регламентироваться теми ценами, которые сейчас есть на рынке аренды. Потому что сдать эту недвижимость дороже будет практически невозможно. И, может, будет категория граждан, у которых будут льготы на получение в аренду этого жилья", – пояснила она. Борзенкова добавила, что жильцы этих домов будут уверены, что с ними не расторгнут договор аренды и не поднимут плату.

Как пишет "Российская газета", одно из главных требований к проектам – удобное расположение и отсутствие масштабной застройки в ближайшем окружении, чтобы после сдачи в эксплуатацию не было перенасыщения рынка. Издание отмечает, что сейчас жилье в России арендуют около 4 миллионов семей. Еще примерно 3,8 миллиона готовы снять квартиру при создании легального рынка аренды.

Ранее министр строительства России Михаил Мень сказал журналистам, что законодательная база для массового строительства арендного жилья в стране почти готова. И если пилоты окажутся успешными, по этой программе будет построено порядка миллиона квадратных метров жилья.