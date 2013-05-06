С молотка уйдут 4 объекта культурного наследия

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставили на торги 4 объекта культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Аукционы на право заключения договоров аренды распорядился провести департамент городского имущества.

Так, с молотка уйдет Усадьба С.И. Пашкова - двухэтажное кирпичное здание по адресу: Чистопрудный бульвар, д.12, к.7а. Его общая площадь помещения составляет более 380 квадратных метров. В этом доме в 1811 году родилась поэтесса Е.П. Сушкова (Ростопчина), а в 1831 году усадьбу посещал А.С. Пушкин. Минимальная годовая цена договора аренды – около 2,9 миллионов рублей.

Еще один лот - Городская усадьба – Фряновская шерстопрядильная мануфактура Залогиных, построенная в XVIII – XIX веках. Одноэтажное кирпичное здание расположено по адресу: улица Воронцовская, д. 19А, стр.2. Его площадь составляет около 1,1 тысячи квадратных метров, а начальная цена договора – 7,8 миллионов рублей.

Кроме того, на торги будет выставлен объект по адресу Госпитальная площадь, д.1/10. Это 2-х этажное кирпичное здание площадью более 1,5 тысяч квадратных метров - Большая Померанцевая оранжерея – казарма 2-го Московского кадетского корпуса - Жилой дом учеников Московской Военно-фельдшерской школы – конца XVIII – XIX веков. Минимальная годовая аренда составит 5, 7 миллионов рублей.

Самый молодой участник аукционов – здание кинотеатра "Слава", расположенное по адресу: шоссе Энтузиастов, д. 58. Его площадь составляет 2,7 тысяч квадратных метров, а начальная цена договора - более 10 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для всех четырех объектов установлено функциональное назначение: административное, образовательное, культурно-просветительское, общественное питание, гостиница. Заявки на торги будут принимать до 8 июля.