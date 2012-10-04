Почти каждый четвертый арендатор земли имеет задолженность по платежам

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти каждый четвертый столичный арендатор земли имеет задолженность по платежам: 13 тысяч из 60 тысяч арендаторов получили уведомления о задолженостях.

За второй квартал 2012 года власти разослали 13 тысяч уведомлений о задолженностях по арендным платежам за землю, сообщил глава департамента земельных ресурсов Москвы Владимир Ефимов. Всего в городе насчитывается 60 тысяч арендаторов земли.

Общая сумма задолженностей за этот период превысила два миллиарда рублей.

Более трех тысяч должников заплатили сразу после высылки уведомлений, для части арендаторов вопрос был улажен после перепроверки платежей.