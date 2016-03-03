Ночной клуб "Распутин" заставили освободить помещение в центре Москвы

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Владельцы ночного клуба "Распутин" в центре Москвы, были вынуждены освободить помещение, предназначенное для офисов, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Городская собственность площадью 700 квадратных метров расположена по адресу Зубовский проезд, дом 2, корпус 2. Здание должна была арендовать компания "НТС-СИ" для размещения в нем офисов, склада и ресторана.

Однако при проверке обнаружилось, что помещение используется владельцами ночного клуба "Распутин" с целями, не соответствующими условиям договора аренды. Помимо этого, арендаторы провели незаконную перепланировку, что могло сделать 4-этажное кирпичное здание менее устойчивым.

После выявления нарушений департамент выдал уведомление с требованием освободить помещение и расторгнуть договор аренды, которое владельцы ночного клуба проигнорировали. В связи с этим, ведомство заставило арендаторов покинуть здание в принудительном порядке. В итоге помещение освободили. Сейчас постройка находится под охраной, проведена замена замков.

"Город постоянно ведет мониторинг своей собственности. Нередко в ходе плановых проверок или по обращению жителей мы выявляем в городских помещениях незаконную деятельность. Так, за 2015 год мы освободили порядка 760 таких объектов", – отметил заместитель руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.