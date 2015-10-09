Нобелевскую премию мира вручили за демократизацию Туниса

Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

Нобелевскую премию мира получил Квартет национального диалога Туниса, сообщается на сайте премии.

В пресс-релизе Нобелевского комитета отмечается "решительный вклад" организации в создании демократии в стране после "Жасминовой революции" в 2011 году. Так, квартет помог процессу демократизации в Тунисе на фоне политической нестабильности и массовых народных выступлений, предоставив мирный выход из кризиса.

"Арабская весна", говорится в сообщении, сменила режимы во многих странах Северной Африки и Ближнего Востока, однако в Тунисе был наиболее заметен переход к демократии. Таким образом, через несколько лет в стране удалось добиться гарантированных конституцией фундаментальных прав для всех жителей страны вне зависимости от пола, вероисповедания и политических убеждений.

Добавим, что в Квартет национального диалога входит четыре организации: совет адвокатов Туниса, общий профсоюз работников, Лига за права человека и конфедерация промышленности, торговли и ремесла. Премию получило само объединение, а не четыре организации, входящие в Квартет.

"Квартет" был сформирован в 2013 году в переломный момент в стране, когда демократические ценности оказались под угрозой. В 2011 году в Тунисе прошла волна всенародного недовольства, которая впоследствии привела ко Второй Жасминовой революции и отставке президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день смерти основателя Нобелевской премии шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти премий будут вручены в Стокгольме. Премия мира всегда вручается в Осло.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в этом году – 8 миллионов крон (около 63 миллионов рублей). Однако в связи с ослаблением курса шведской кроны эта сумма, впервые с 2001 года, будет меньше 1 миллиона долларов – 950 тысяч долларов.

Ранее стали известны имена обладателей Нобелевской премии по физике, химии, а также по физиологии и медицине.

Кроме того, накануне Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. Шведская королевская академия наук отметила, что премия вручена Алексиевич "за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время".

Светлана Алексиевич работает в жанре художественно-документальной прозы. Она является автором, в частности, таких книг как "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время сэконд хэнд", которые переведены более чем на 20 языков мира. Она стала первым за 28 лет русскоязычным писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе.