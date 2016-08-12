Цены на лекарства в Москве: что происходит и как сэкономить

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Рост цен на лекарства в России в этом году по сравнению с прошлым замедлился – препараты подорожали максимум на 7 процентов. Сколько в среднем стоит упаковка и как сэкономить без вреда для здоровья, рассказал телеканал "Москва 24".

Как изменились цены

Одна упаковка лекарства в России стоит в среднем 150 рублей, рост составил примерно 7 процентов. В прошлом году цены поднимались почти в два раза быстрее. По словам директора по развитию аналитической компании Николая Беспалова, наибольший рост наблюдается в парафармацевтических группах, то есть не имеющих непосредственное отношение к лекарственным препаратам: это БАДы, косметическая продукция, изделия медицинского назначения и медтехника.

"Мосгорсправка": Экономия в аптеке

От чего зависит стоимость

Цена лекарства зависит от политики фармацевтической компании, на нее приходится две трети цены препарата в рознице, а также от оптовых заказчиков и от аптеки, каждое звено этой цепи получает по 15 процентов от розничной стоимости.

Еще на цены влияет государство, причем главным образом – через перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Там прописывается цена препарата у производителя и максимальная наценка на него в рознице. За эти пределы не может выйти ни одна аптека, поэтому цены остаются почти неизменными.

Как отметил директор ГБУ НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Давид Мелик-Гусейнов, за истекший год в ведомстве зафиксировали коррекцию цены в пределах 0,3 процента, то есть в пределах математической погрешности.

Как сэкономить

При поиске лекарства можно заглянуть в три-четыре аптеки, и возможно, в той, что "за углом", тот же самый препарат в той же упаковке и от того же производителя стоит на 20 – 40 процентов дешевле.

Есть способ еще проще: чтобы не тратить время на обход аптек, можно воспользоваться специальными сервисами в интернете, на которых можно сравнить цены и проверить наличие препаратов в разных аптеках. В некоторых из них нужные лекарства можно даже забронировать.