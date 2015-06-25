Оксфордский словарь английского языка пополнился словами "тверк" и "твиттерати"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Оксфордский словарь английского языка добавили около полутысячи слов, сообщает официальный сайт издания. Среди новых терминов оказались "тверк", "твиттерати", "ярнбомбинг" и "фриган".

Термин "тверк" (twerk), по мнению составителей словаря, это "танец в сексуально провокационной манере с использованием толчковых движений бедер и ягодиц". Впервые это слово было употреблено еще в 1820 году, однако тогда имело форму twirk, а не twerk.

Твиттерати (twitterati) определили как чересчур активных пользователей социальных сетей, таких как Twitter. Также в новое издание составители включили и термин yarn bombing или yarnstorming, которое в русском языке больше известно как "вязанное граффити".

Кроме того, в словарь попал и термин фриган (freegan). Так называют человека, который по собственной воле употребляет еду со свалок и мусорных контейнеров, выступая таким образом против потребительства.

Не обошли вниманием составители Оксфордского словаря и термин секст (sext) - текстовое сообщение или изображение с открытым сексуальным подтекстом. Между тем в 16 веке данное слово использовалось исключительно в религиозном контексте - так называли молитву в середине дня, службу 6-го часа.

Oxford English Dictionary - "классический" словарь английского языка, который издается с 1928 года. Основным условием включения термина в словарь является его активное использование в течение как минимум 10 лет в газетах и литературе.