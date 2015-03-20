Легко ли остановить каток: как корреспондент M24 играл в американский футбол

Фото: M24.ru/Антон Великжанин

Вы когда-нибудь пробовали остановить едущий на вас каток, догнать гепарда или пролезть в игольное ушко?

M24.ru уже рассказывало, где в Москве можно поиграть в американский футбол. А теперь корреспондент попробовал все это на себе, приняв участие в матче юниорской сборной России против команды Moscow United, и описал собственные ощущения.

Разминка

Общая разминка футболистов мало чем отличается от других видов спорта – ноги на ширине плеч, голову вправо, голову влево – с единственным отличием: ее часто проводят в форме (шлем, каркас, защита ног). Любому, кто знаком со спортом или хотя бы не прогуливал уроки физкультуры, она покажется несложной, разве что шлем может немного мешать.



Следующий этап – это пробежки гусиным шагом, выпрыгивания, "взрывной" бег, "шаффл-степ" (приставной шаг) и прочие специальные упражнения. Далее игроки делятся на команды – защиты и нападения – и начинается отработка приемов.

Тут случилось первое столкновение: одним из упражнений был захват и удержание противника. Задача состоит в том, чтобы остановить бегущего исключительно футбольным способом: грудью и головой. Ничего сложного, но некоторые нюансы вроде направления головы при ударе нужно отрабатывать.



Первый выход на поле

После разминки и самоободряющих аплодисментов тренер (защиты или нападения, я играл в защите) назначает стартовый состав и определяет игроков, которые в ходе матча заменят своих коллег.

Мне досталась позиция сэйфти – игрока последней линии обороны, в его задачу входит остановить бегущего игрока с мячом, если он все же прорвался сквозь остальных. На первые три розыгрыша пришлось остаться на бровке – наблюдать за игрой и поведением других сэйфти, затем была объявлена замена.



Позиция сэйфти оказалась спокойной (может, только в этот раз или для какого-то экшна нужен опыт): я не поучаствовал ни в одной заварушке, никого не остановил и даже не догнал - сложно настигнуть игрока, бегущего в несколько раз быстрее и по перпендикулярной траектории. Видя мое разочарование, тренер защиты отправил меня ближе к эпицентру событий – на позицию корнербека.

Усложняем задачу

Корнербэк должен заблокировать ресивера (игрока, получающего мяч и бегущего с ним на территорию противника) или любого другого футболиста с мячом. Такая должность должна быть "погорячее", и стычка не заставила себя ждать: во втором дауне (периоде) ресивер побежал прямо на меня, чтобы освободить коридор для своего товарища с мячом. Несколько секунд столкновения – даун окончен. Тоже несложно, но реакция нужна хорошая.

Еще два розыгрыша оставили меня не у дел - противник разыгрывал выносные комбинации, при которых мой непосредственный оппонент бежал на поддержку раннинбеку (игроку, выносящему мяч), а мне оставалось только добежать до мяча.

Увы, не успел, но в какой-то момент мяч полетел прямо мне в руки, и я машинально отбил его, как в волейболе. Потом мне объяснили, что это, конечно, неплохо, но лучше бы его (в смысле мяч) поймать.

Апогей игры

Напоследок тренер защиты приготовил сюрприз – отправил меня в самую "мясорубку", на позицию лайнмена защиты (самые крепкие игроки, в чью задачу входит остановить таких же, но нападающих и прорваться к квотербеку. К крепким игрокам меня отнести сложно, оттого было интереснее).

Мяч в игре, сталкиваюсь с противником, справа блокирует его "коллега", нужно было пролезть сквозь них, как сквозь игольное ушко. Не получилось: сдвинуть их тяжело. Главное тут – двигаться, упираться ногами и давить грудью на каркас атакующего.

Второй даун, та же схема, но соперник был один, и весь период мы пытались сдвинуть друг друга с места. Вообще за временем в момент игры трудно уследить, но показалось, что стычка длился вечность. После свистка судьи противник дал мне "пять", а мои новые товарищи по игре сказали, что я "почти справился".

Третий даун, я напротив острия атаки - на позиции ноуз-тэкла. Мяч отлетает к квотербеку, в меня врезается лайнмен защиты и, несмотря на мои попытки его остановить, проносит по полю - это то самое чувство бессилия, когда пытаешься остановить каток или сдвинуть стену. В какой-то момент сопротивляться уже невозможно, и я лечу на траву.

Итоги

Американский футбол - игра не для всех, но для многих: если не заучивать сотню комбинаций и не вдаваться в тонкости правил, то она может показаться простой. Но интересна она как раз комбинациями, схемами атаки и защиты, реакцией и скоростью розыгрыша мяча.

В плане физической нагрузки амфут похож одновременно на борьбу, баскетбол и спринт - пробежал, схватил, попытался уронить, поймал мяч, отправил пас. Неподготовленным к физическим нагрузкам вначале стоит озаботиться укреплением мышц всего тела, остальным можно учить правила и искать экипировку.



Сергей Блохин