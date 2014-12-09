Рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила девятый по счету альбом

Обложка альбома "Monuments To An Elegy"
Группа The Smashing Pumpkins выпустила девятый по счету альбом "Monuments To An Elegy". Фронтмен коллектива Билли Корган отметил, что пластинка, как и предыдущий релиз "Oceania", является частью проекта "Teargarden by Kaleidyscope".
Сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы, дал альбому 73 балла из 100, а медиа-компания Artist Direct (владеет музыкальными сайтами, сервисами и собственным рекорд-лейблом) – пять из пяти, добавив, что это одна из лучших работ Коргана.
Стоит отметить, что работа над "Teargarden by Kaleidyscope" стартовала еще в 2009 году. По задумке Коргана, в него войдут 44 песни, а на сам проект музыканта вдохновили карты Таро. Последняя часть проекта – самая экспериментальная - под названием "Day for Night to follow" выйдет в 2015 году.
Альбом можно заказать здесь.
Напомним, ранее в своем Instagram участник коллектива Джефф Шредер написал, что The Smashing Pumpkins работает над дум-метал альбомом.
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В 1993 году вышел второй альбом Siamese Dream, сочетающий в себе тяжелый металл, нойз, шугейзинг, прогрессивный и классический рок. Он разошелся тиражом около 10 миллионов копий. Самым успешным в карьере The Smashing Pumpkins стал двойной диск Mellon Collie and the Infinite Sadness 1995 года. Он сразу же попал на первое место чарта Billboard и получил семь номинаций на премию Grammy.
Последним альбомом, в записи которого приняли участие гитарист Джеймс Иха, барабанщик Джимми Чемберлен и бас-гитаристка Дарси Ретцки, стал Machina/The Machines of God (2000 год).
В 2012 году вышел предыдущий альбом Oceania. Он вошел в цикл из 44 психоделических песен, объединенных под заголовком "Teargarden by Kaleidyscope".