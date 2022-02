Рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила девятый по счету альбом

Обложка альбома "Monuments To An Elegy"

Группа The Smashing Pumpkins выпустила девятый по счету альбом "Monuments To An Elegy". Фронтмен коллектива Билли Корган отметил, что пластинка, как и предыдущий релиз "Oceania", является частью проекта "Teargarden by Kaleidyscope".

Сайт-агрегатор Metacritic, собирающий отзывы, дал альбому 73 балла из 100, а медиа-компания Artist Direct (владеет музыкальными сайтами, сервисами и собственным рекорд-лейблом) – пять из пяти, добавив, что это одна из лучших работ Коргана.

Стоит отметить, что работа над "Teargarden by Kaleidyscope" стартовала еще в 2009 году. По задумке Коргана, в него войдут 44 песни, а на сам проект музыканта вдохновили карты Таро. Последняя часть проекта – самая экспериментальная - под названием "Day for Night to follow" выйдет в 2015 году.

Альбом можно заказать здесь.

Напомним, ранее в своем Instagram участник коллектива Джефф Шредер написал, что The Smashing Pumpkins работает над дум-метал альбомом.

[html] [/html]