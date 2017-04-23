Уголовное дело возбудили по факту нападения пьяного мужчины на медиков в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяного мужчины на сотрудников скорой помощи в столице, сообщает пресс-служба СК РФ.

Вечером 22 апреля 2017 года медики приехали в квартиру по улице Василисы Кожиной. Они пытались оказать помощь 35-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения. Однако он стал вести себя агрессивно и начал бросаться в работников предметами мебели, причинив им телесные повреждения.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и остановили мужчину.

В феврале 2017 года депутаты Мосгордумы предложили ужесточить ответственность за нападение на медработников во время оказания помощи.

Новый законопроект предполагает наказание в виде штрафа от 200 тысяч рублей или принудительных работ на срок до пяти лет. За преступление может также грозить до шести месяцев ареста или лишение свободы на срок до пяти лет.

Если действия будут представлять угрозу для жизни работника, то лишить свободы могут на срок до 12 лет. Тем, кто посягнул на жизнь медиков, может грозить пожизненное заключение.

