На западе Москвы угнали фуру с алкоголем на 5 млн рублей

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На западе столицы был похищен грузовик с алкоголем стоимостью почти 5 миллионов рублей.

"В ночь на вторник неизвестные похитили грузовой автомобиль Iveco Stralis с прицепом на улице Советская", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по Москве.

Пропажу грузовика обнаружил владелец автомобиля. По словам потерпевшего, в прицепе находилась партия алкоголя, принадлежавшая коммерческой организации. В результате кражи владельцу грузовика причинен ущерб на сумму около 3,8 миллиона рублей, а стоимость украденного алкоголя составила 4,9 миллиона рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.