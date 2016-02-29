Объемы продажи водки в Москве упали почти на четверть

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Объемы продажи водки и ликеро-водочных изделий в Москве упали на 23,6 процента в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

Объем продажи водки и ликеро-водочных изделий составил 12,85 миллиона литров в январе 2016 года. В январе минувшего года объем продажи равнялся 16,81 миллиона литров. При этом, согласно статистике, сократились продажи коньяка – на 28,8 процента (940 тысяч литров), объемы продажи шампанского уменьшились на 16,7 процента (3,8 миллиона литров).

Меньше всего сократился рынок вина (без шампанского) и пива. Объем продаж винодельческой продукции в январе текущего года составил 93,5 процента (11 миллионов литров) к соответствующему периоду прошлого года, пивной продукции – 94 процента (75,8 миллиона литров) к январю 2015 года.

В общем объеме продаж алкоголя в январе 2016 года наибольшую долю занимает водка и ликеро-водочные изделия – 47,7 процента, на втором месте находится пиво и напитки на его основе – 35,7 процента, далее следует вина (9 процентов), шампанское (4 процента) и коньяк (3,6 процента).

Ранее сообщалось, что в 2015 году в столице продали 269 миллионов литров водки. Если считать традиционными пол-литровыми бутылками, то выходит, что в прошлом году москвичи приобрели в магазинах примерно 538,5 миллиона бутылок или порядка 44 бутылок водки на каждого среднестатистического москвича, включая новорожденных детей.

Примерно столько же в прошлом году выпито вина, включая шипучие, фруктовые и ликерные сорта, и пива – это 32,2 и 27,2 миллиона литров соответственно. Также москвичи в 2015 году выпили 5,7 миллиона литров коньяка и 4,1 миллиона литров виски.