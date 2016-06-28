Минимальные цены на шампанское введут с 26 июля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Минимальные цены на шампанское будут введены с 26 июля. Минимальная стоимость бутылки игристого вина составит 164 рубля за 0,75 литра, сообщает "Интерфакс".

Минимальные цены на спиртное действуют в России с 2009 года. В настоящее время они актуальны для водки, коньяка и бренди.

С 13 июня, в России на пять рублей выросла минимальная розничная цена на водку. За бутылку объемом 0,5 литра придется выложить, как минимум, до 190 рублей.

А вот минимальные цены на бренди и коньяк остались прежними. Поллитровая бутылка бренди в розницу обойдется в 293 рубля, а бутылка коньяка в 322 рубля.

Минимальная розничная цена на водку – это инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Последнее изменение повысило цену на пять рублей.