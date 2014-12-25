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Бизнес

25 декабря 2014, 15:45

На российской таможне опровергли запрет на ввоз алкоголя из-за границы

алкоголь бизнес туристы Федеральная таможенная служба

Фото:ТАСС/Дмитрий Петроченко

Таможня не вводила никаких дополнительных ограничений для физических лиц, запрета на ввоз алкоголя нет, сообщили M24.ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По внешним границам действуют только ограничения, предусмотренные таможенным кодексом Таможенного союза: до 5 литров спиртного без акцизных марок", - добавили в ФТС.

По словам пресс-службы ФТС, никто не будет изымать алкоголь у туристов, если они привезут его в количестве, не нарушающем таможенных норм, вне зависимости от того, где был куплен алкогольный напиток: в Duty free (магазинах беспошлинной торговли на границах) или в обычных магазинах зарубежной страны.

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Согласно таможенному кодексу до 3 литров алкоголя пассажир может провезти без доплаты таможенных пошлин. Если алкогольный груз превышает 3 литра, то путешественник декларирует продукцию с доплатой пошлины.

Ранее СМИ сообщали, что по новому постановлению правительства, на территорию страны можно будет провезти только спиртное, имеющее российскую акцизную марку или купленное в Duty free. Документ вступает в силу 1 января следующего года.

Анатолий Федотов

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