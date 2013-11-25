"Ашан" возобновил продажу алкоголя

В подмосковных гипермаркетах "Ашан" вновь продают алкоголь

Магазины сети "Ашан" возобновили продажу алкоголя в Подмосковье. Одиннадцати гипермаркетам снова выдали лицензии, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг региона.

Напомним, в начале ноября 2013 года министерство потребовало приостановить продажу алкоголя в подмосковных "Ашанах". Санкции были введены после того, как Росалкогольрегулирование выявило нарушения в декларациях об обороте алкоголя компании.

Нарушения в документации кампания устранила практически сразу. Отметим, что на алкогольную продукцию приходится существенная часть выручки "Ашана", а значит запрет на ее реализацию мог негативно сказаться на общей динамике продаж.