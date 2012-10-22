Форма поиска по сайту

22 октября 2012, 19:36

Общество

В выходные в Москве задержали более 500 нетрезвых водителей

Более пятисот автомобилистов в нетрезвом состоянии задержаны в столице за минувшие выходные. Рейд "Нетрезвый водитель" проводился с 19 по 22 октября.

Более двухсот задержанных отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По закону, подобный отказ автоматически влечет признание водителем своей вины.

Аналогичные рейды уже проходили с 24 сентября по 1 октября и с 4 по 7 октября. За управление автомобилями в состоянии опьянения было задержано около 2 тысяч человек.

Рейды "Нетрезвый водитель" проводятся в столице после серии крупных аварий с участием пьяных за рулем. Одним из самых резонансных стало ДТП на Минской улице 22 сентября, когда водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил семь человек, в том числе пять детей.

