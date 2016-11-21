Около 20% шампанского в России может оказаться поддельным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Около 20 процентов шампанского в России может оказаться фальсифицированным. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Специалисты Роскачества совместно с Росалкогольрегулированием уже начали закупать напиток в магазинах, чтобы отдать его на исследование в спецлаборатории до Нового года.

"Мы надеемся, что небезопасного и фальсифицированного шампанского будет не так много. Мы рассчитываем, что на его долю придется около 20 процентов продукции. При этом она может быть безопасной. Чаще всего, фальсификация заключается в том, что продукция не соответствует информации на маркировке: например, есть несоответствие указанному уровню сахаров или содержанию спирта. Также некоторые производители искусственно вносят в шампанское углекислый газ для поддержания давления в бутылке", – пояснила она. По ее словам, экспертиза будет проводиться в трех испытательных лабораториях.

Как пишет "Российская газета", шампанское проверят по 30 показателям качества и безопасности. Специалисты выяснят, есть ли в них искусственные газы, тяжелые металлы, дрожжи, сколько добавлено сахара, лимонной кислоты и какова реальная крепость напитков.