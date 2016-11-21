Форма поиска по сайту

21 ноября 2016, 14:08

Общество

Около 20% шампанского в России может оказаться поддельным

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Около 20 процентов шампанского в России может оказаться фальсифицированным. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Специалисты Роскачества совместно с Росалкогольрегулированием уже начали закупать напиток в магазинах, чтобы отдать его на исследование в спецлаборатории до Нового года.

"Мы надеемся, что небезопасного и фальсифицированного шампанского будет не так много. Мы рассчитываем, что на его долю придется около 20 процентов продукции. При этом она может быть безопасной. Чаще всего, фальсификация заключается в том, что продукция не соответствует информации на маркировке: например, есть несоответствие указанному уровню сахаров или содержанию спирта. Также некоторые производители искусственно вносят в шампанское углекислый газ для поддержания давления в бутылке", – пояснила она. По ее словам, экспертиза будет проводиться в трех испытательных лабораториях.

Качество шампанского к Новому году проверят в трех лабораториях

Как пишет "Российская газета", шампанское проверят по 30 показателям качества и безопасности. Специалисты выяснят, есть ли в них искусственные газы, тяжелые металлы, дрожжи, сколько добавлено сахара, лимонной кислоты и какова реальная крепость напитков.

Акцизы на игристые вина и шампанское вырастут с 26 до 36 рублей за литр, а сбор с вин, изготовленных без добавления ректификованного этилового спирта составит 18 рублей вместо девяти. Таким образом цена одной бутылки вина емкостью 0,7 литра вырастет примерно на 7,4 рубля.

Увеличивается размер акциза на сидр, пуаре и медовуху. Теперь производителям придется платить 21 рубль за литр продукции.

алкоголь продукты шампанское вина Роскачество

