В Химках обнаружен подпольный завод по производству алкоголя

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Более 78 литров контрафактного алкоголя изъяли сотрудники ФСБ на подпольном заводе в подмосковных Химках, сообщает ТАСС.

Стоимость готовой к розливу алкогольной продукции оценивается в 4 миллиона рублей. Также были обнаружены 20 тысяч бутылок водки и 5 производительных линий стоимостью около 100 миллионов рублей.

Действия руководства завода подпадают под уголовную статьи "Производство или сбыт немаркированных товаров и продукции" и "Незаконное предпринимательство". предусматривающих наказание до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время ведется розыск всех членов преступной группировки, а также собираются доказательства их преступной деятельности.

Ранее в Подмосковье полицейские обнаружили цех по пошиву контрафактной спортивной одежды. Незаконное производство располагалось в складских помещениях в деревне Малая Дубна.

Спортивные костюмы под известными торговыми марками шили 50 иностранных граждан, прибывших из Юго-Восточной Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности и незаконно находились на территории России.