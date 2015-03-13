Медведи-алкоголики из Сочи пройдут курс лечения в Подмосковье

Медведей с алкогольной зависимостью доставили из Сочи в Подмосковье

В Подмосковье привезли двух медведей-алкоголиков из Сочи. Животные пристратились к спиртному и им теперь необходимо пройти длительный курс реабилитации, сообщает телеканал "Москва 24".

Двух бурых медведей обнаружили в питомнике одного из сочинских ресторанов. Поначалу у инспекторов возникли вопросы только по факту содержания диких животных в месте общепита, но вскоре выяснилось, что медведям нужна медицинская помощь.

Посетители ресторана приучали зверей к алкоголю, и добились своего: у косолапых жителей питомника появилась алкогольная зависимость.

Теперь медведям предстоит реабилитация. Их разместили в одном из приютов для бездомных животных. Медведей кормят кашей с фруктами и отучают от вредной привычки.

Один из медведей ослеп, по всей видимости он потерял зрение от длительного пьянства. На вид каждому из зверей по 17-19 лет, точный возраст их установить невозможно.