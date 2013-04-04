Совфед предлагает "клеймить" машины пьяных водителей

Пьяным водителям предлагают выдавать "помеченные" номерные знаки

Автомобили пьяных водителей предлагают "клеймить позором". Нарушителям предлагается менять обычные номерные знаки на знаки с буквой "П", что означает "пьяница". Эта буква будет не только объектом порицания, но к тому же понесет предупредительную функцию. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал автор идеи, член Совета Федерации Владимир Федоров.

"Может быть стоит вернуться к общественному порицанию. К тому же этот номер будет выполнять еще и функцию предупредительного знака. Как для участников движения, так и для сотрудников ДПС", - отметил Федоров.

По его словам, такой метод борьбы с пьянством за рулем применялся в одной из самых демократических республик Советского союза – Эстонии. Для подобной маркировки также можно менять цвет номерных знаков. Когда срок наказания закончится, водитель сможет получить обычный номерной знак.