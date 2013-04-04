Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 апреля 2013, 08:50

Общество

Совфед предлагает "клеймить" машины пьяных водителей

Пьяным водителям предлагают выдавать "помеченные" номерные знаки

Автомобили пьяных водителей предлагают "клеймить позором". Нарушителям предлагается менять обычные номерные знаки на знаки с буквой "П", что означает "пьяница". Эта буква будет не только объектом порицания, но к тому же понесет предупредительную функцию. Об этом в эфире "Москва FM" рассказал автор идеи, член Совета Федерации Владимир Федоров.

"Может быть стоит вернуться к общественному порицанию. К тому же этот номер будет выполнять еще и функцию предупредительного знака. Как для участников движения, так и для сотрудников ДПС", - отметил Федоров.

По его словам, такой метод борьбы с пьянством за рулем применялся в одной из самых демократических республик Советского союза – Эстонии. Для подобной маркировки также можно менять цвет номерных знаков. Когда срок наказания закончится, водитель сможет получить обычный номерной знак.

алкоголь номерные знаки пьяные водители пдд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика