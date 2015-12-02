В России нет порошкового алкоголя – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Правительство планирует запретить торговлю сухим алкоголем. Ранее Роспотребнадзор признал этот продукт потенциально опасным для здоровья.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сухой алкоголь в Россию не завозится, а в Европе не пользуется спросом.

"В России нет порошкового алкоголя. 20 лет назад его придумали в Европе, и он не пошел. Он никому не нужен. Практически у всех нормальных людей есть возможность приобретать нормальный алкоголь, тем более, что на Западе он практически бесплатный относительно минимальных зарплат. В США его заново изобрели 1,5 года назад, и они тут же заявили, что собираются выйти на российский рынок. Но у нас нет этого продукта, и его не собираются завозить", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в России также запрещена продажа спиртного в интернете, однако оно продается на многих сайтах. "Что касается нелегальных продаж в интернете, у нас с 2007 года продажа алкоголя в Сети вне закона. Тем не менее десятки тысяч сайтов продолжают его продавать. Поэтому возникла правильная идея легализовать эту продажу, как во всем мире. Сейчас значительная часть нелегальной суррогатной продукции продается через интернет", – сказал он.

Ранее m24.ru сообщало, что запрет сухого алкоголя есть в дорожной карте по стабилизации ситуации на алкогольном рынке, утвержденной распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Кроме того, там предлагается усилить уголовную ответственность за незаконную продажу подакцизных товаров, к которым относится алкоголь. Законопроект о запрете торговли порошкообразным алкоголем будет готов весной. Ожидается, что он затронет все страны ЕАЭС.

По данным Роспотребнадзора, в некоторых штатах США недавно разрешили продавать спиртсодержащий порошок Palcohol, который используется для получения алкогольных коктейлей. Также появилась информация о планах американских бизнесменов по реализации этого порошка на территории России.

"Дозировка и способ употребления гранул порошкообразного алкоголя могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например возможно употребление его в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое", – считают в ведомстве.