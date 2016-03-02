В январе в России выпускали меньше водки и больше сигарет

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Российские предприятия в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство водки, шампанского, пива, но увеличили выпуск коньяка и сигарет. Это следует из доклада "Социально-экономическое положение России", опубликованном на сайте Росстата.

В январе в годовом выражении производство водки снизилось на 19 процентов – до 2,3 миллиона декалитров, по сравнению с декабрем 2015 года – на 62,3 процента.

Выпуск игристого вина и шампанского сократился в январе на 33,9 процента – до 497 тысяч декалитров, по сравнению с декабрем прошлого года – на 77,2 процента.

Производство пива в январе незначительно уменьшилось на 0,4 процента – до 40,6 миллиона декалитров, к декабрю – на 40,3 процента.

Выпуск коньяка в январе в годовом выражении увеличился на 26,2 процента – до 340 тысяч декалитров, по отношению к декабрю, напротив, снизился на 61,4 процента.

Производство сигарет за январь увеличилось на 23,7 процента в годовом исчислении – до 20,3 миллиарда штук, и сократилось на 50,8 процента по отношению к декабрю.