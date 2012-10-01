Более 40 тысяч пьющих водителей лишены прав за последние два года

Фото: ИТАР-ТАСС

С 2010 года в России водительских прав лишили около 42 тысяч автомобилистов, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Водителей, стоящих на учете в наркологических диспансерах, удалось обнаружить в ходе проверок по всей стране. По закону, имеющие диагноз "синдром зависимости от алкоголя" не имеют права садиться за руль.

Для признания водительских прав недействительными прокуроры обращаются в суды, сообщает Генпрокуратура РФ.

С 24 сентября по 1 октября в Москве прошел рейд "Нетрезвый водитель". В результате удалось задержать свыше 1,2 тысячи человек, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Из них 496 граждан отказались проходить медосвидетельствование.

Напомним, что власти высказались за ужесточение наказания для пьяных водителей после резонансного ДТП на Минской улице, когда под колесами нетрезвого москвича погибли семь человек. Пятеро из них - дети-инвалиды из дома-интерната.