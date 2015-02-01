Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

01 февраля 2015, 10:20

В России снижена минимальная цена бутылки водки

алкоголь продукты цены магазины водка

В России снижена минимальная стоимость бутылки водки

Росалкогольрегулирование снизил с 1 февраля минимальную розничную цену на водку. Это произошло впервые с 2009 года, ранее эта цена только повышалась, сообщает телеканал "Москва 24".

Вместо 220 рублей минимальная цена теперь составляет 185 рублей за бутылку.

Приказом Росалкогольрегулирования установлено, что с завода бутылка водки (0,5 литра) должна уходить по цене от 166 рублей, оптовики будут продавать бутылку не дешевле 175 рублей.

При этом минимальные цены на другой крепкий алкоголь остаются неизменными: коньяк - 322 рубля за бутылку, бренди - 293 рубля.

Ссылки по теме

В конце 2014 года Владимир Путин высказался против повышения цен на алкоголь. По словам президента, в борьбе с алкоголизацией населения необходимо пользоваться "здравыми способами", в частности - "с помощью культуры, повышения интереса к спорту, к физической культуре".

Стоит отметить, что минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года. Эта мера направлена на борьбу с "теневым" сектором на рынке алкоголя.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать