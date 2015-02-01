В России снижена минимальная цена бутылки водки

В России снижена минимальная стоимость бутылки водки

Росалкогольрегулирование снизил с 1 февраля минимальную розничную цену на водку. Это произошло впервые с 2009 года, ранее эта цена только повышалась, сообщает телеканал "Москва 24".

Вместо 220 рублей минимальная цена теперь составляет 185 рублей за бутылку.

Приказом Росалкогольрегулирования установлено, что с завода бутылка водки (0,5 литра) должна уходить по цене от 166 рублей, оптовики будут продавать бутылку не дешевле 175 рублей.

При этом минимальные цены на другой крепкий алкоголь остаются неизменными: коньяк - 322 рубля за бутылку, бренди - 293 рубля.

В конце 2014 года Владимир Путин высказался против повышения цен на алкоголь. По словам президента, в борьбе с алкоголизацией населения необходимо пользоваться "здравыми способами", в частности - "с помощью культуры, повышения интереса к спорту, к физической культуре".

Стоит отметить, что минимальные цены на крепкий алкоголь в РФ устанавливаются с 2009 года. Эта мера направлена на борьбу с "теневым" сектором на рынке алкоголя.