30 мая 2017, 12:01

Культура

Ноэл Галлахер из Oasis выпустит еще один сольный альбом

Фото: noelgallagher.com

Британский музыкант Ноэл Галлахер из Oasis выпустит третий сольный альбом, пишет Vulture.

Релиз альбома намечен на 9 ноября. Музыкант заявил об этом накануне старта гастрольного тура своего брата Лиама Галлахера, также известного по группе Oasis. С тех пор, как в 2009 году коллектив распался, братья открыто соперничают друг с другом на музыкальном поприще.

По словам Ноэла, работа над пластинкой уже завершена.

Премьера второго сольника Галлахера состоялась в марте 2015 года. Он назывался Chasing Yesterday.

Noel Gallagher’s High Flying Birds – британская рок-группа, основанная Ноэлом Галлахером в 2010 году после его ухода из Oasis.

Ноэл Галлахер ушел из Oasis в 2009 году, объявив, что больше не может находится на одной сцене со своим братом Лиамом. Тот, в свою очередь основал группу Beady Eye.

