Группа "Аквариум" начала выкладывать записи концертов в Сеть

Борис Гребенщиков. Фото: ИТАР-ТАСС

Группа "Аквариум" начала выкладывать записи своих концертов в Интернет. На ресурсе уже сейчас можно найти песни, сыгранные на площадках в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани.

"По вашим просьбам и в соответствии с велениями Неба и требованиями Кодекса мы начинаем выставлять в свободный доступ записи теперешних концертов весеннего бит-квартета "Аквариум", - говорится в тексте официального сообщения музыкантов.

Музыка в Сети является благодарностью тем, кто поддерживает коллектив на протяжении многих лет.

Напомним, 18 марта группа "Аквариум" выложила в интернет свою новую песню "Хавай меня хавай". Также сейчас в работе находится мини-альбом, который планируется выпустить к 1 июню.

21 марта музыканты выступили в Live Music Hall. Концерт носил ярко выраженный кельтский акцент.

Ранее лидер коллектива Борис Гребенщиков выступил с сообщением о намерении прекратить существование "Аквариума" в медиа-пространстве. Это значит - никаких интервью, выступлений в теле- и радиоэфире, и меньше концертов. Отныне группа будет играть "только там и тогда, когда это нужно".