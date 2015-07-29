Столичные власти приобретут у РЖД все акции МКЖД

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
РЖД продаст московским властям свою половину акций Московской кольцевой железной дороги, сообщил вице-президент ОАО "РЖД" Петр Кацыв.
"Продаются акции МКЖД. Сейчас у нас в проекте 50% акций у РЖД и 50% у Москвы, а останется 100% Москвы. Решение принято. Сейчас готовится соглашение, фактически оно согласовано", - приводит слова Кацыва Агентство "Москва".
Отметим, РЖД и власти Москвы создали ОАО "МКЖД" на паритетных условиях в 2011 году. Это понадобилось для реконструкции и электрификации Малого кольца Московской железной дороги и запуска пассажирского движения по ней.
Ранее сообщалось, что Малое кольцо Московской железной дороги предположительно будет работать в круглосуточном режиме, рассказал журналистам вице-президент РЖД Олег Тони.
"Все будет зависеть от пассажиропотока. В целом задача стоит - увеличение пропускной способности на 30 процентов до 2020 года, а в часы пик - в 1,5 раза. Поэтому в часы пик поезда будут идти с интервалом в шесть минут. А как они будут идти днем и будут ли они нужны ночью - покажет пассажиропоток", - передает его слова ТАСС.
При этом, Тони отметил, что стоимость проезда на МКЖД пока не определена. Тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги запустят в декабре 2015 года.
Как заявил заммэра, руководитель департаментра транспорта столицы Максим Ликсутов, основные строительно-монтажные работы на Малом кольце почти завершены, сейчас ведется обустройство железнодорожной инфраструктуры. Сроки запуска полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД остаются неизменными - сентябрь 2016 года.
Также заммэра отметил, что пассажиры московского метрополитена смогут ездить на поездах Малого железнодорожного кольца по единому билету.