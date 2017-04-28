Звездные штурмовики спустятся в московскую подземку

Фото предоставлено пресс-службой

Дарт Вейдер и штурмовик ненадолго покинут корабль "Звезда смерти", чтобы проехать в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба Музея восстания машин.

4 мая во всем мире отмечается День Звездных войн. К этому празднику и будет приурочена акция, подготовленная московским музеем. Герои саги спустятся в метро на станции "Лермонтовский проспект", чтобы сфотографироваться со всеми желающими, переманить пассажиров на сторону тьмы и устроить бой на световых мечах. Акция начнется в 11:40.

Персонажи "Звездных войн" отправятся на станцию "Пушкинская", где в 12:30 запланирован музыкальный флэшмоб.

Ранее сообщалось, что новый эпизод "Звездных войн" выйдет 24 мая 2019 года.