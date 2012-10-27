Координационный совет оппозиции проведет первое заседание в ресторане

Фото: ИТАР-ТАСС

Координационный совет оппозиции соберется в субботу на первое заседание в ресторане в центре Москвы. Ранее глава Центрального выборного комитета оппозиции Леонид Волков сообщил, что заседание начнется в 12:00.

Между тем, организаторы мероприятия и члены КСО не раскрывают наименование заведения, сообщает "Интерфакс".

Ранее в своем блоге в ЖЖ глава Центрального выборного комитета, депутат Екатеринбургской городской Думы Леонид сообщил, что на заседании 27 октября состоится официальное подведение итогов выборов, подписание итогового протокола и утверждение финансового отчета ЦВК. Также на заседании ЦВК сложит свои полномочия и прекратит деятельность.

Напомним, в минувший понедельник завершилось трехдневное голосование по выборам в Координационный совет оппозиции. Оно проходило в интернете и на избирательных участках, организованных практически во всех регионах России, а также в семи городах дальнего зарубежья.

Члены Совета были избраны по четырем спискам, общей численностью 45 человек. По общегражданскому списку (30 человек) в него, в частности, вошли Алексей Навальный, Дмитрий Быков, Гарри Каспаров, Ксения Собчак, Илья Яшин, Евгения Чирикова, Дмитрий Гудков и его отец Геннадий, Борис Немцов, Сергей Удальцов, Олег Шеин, Михаил Шац и Татьяна Лазарева.

По списку националистов (5 человек) в КСО попали Владимир Тор, Константин Крылов, Николай Бондарик, Игорь Артемов и Даниил Константинов. По выборам в либеральное крыло (5 человек) прошли Петр Царьков, Анна Каретникова, Антон Долгих, Андрей Пивоваров и Сергей Давидис. По списку левых (5 человек) сил в КСО избраны Леонид Развозжаев, Аким Палчаев, Александр Николаев, Екатерина Аитова и Алексей Гаскаров.

На выборах в КСО проголосовали более 81 тысячи избирателей, явка составила примерно 83%.