Глава IT-департамента облился водой в рамках флешмоба Ice Bucket Challenge

Артем Ермолаев. Фото: mos.ru

Глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев принял вызов на участие в акции Ice Bucket Challenge и облился ледяной водой. Видео с обливанием он разместил на своей странице в Facebook.

Акция Ice Bucket Challenge ("испытание ледяной водой") была организована фондом ALS Association, чтобы как можно больше людей узнало о боковом амиотрофическом склерозе, также известном как болезнь Лу Герига и болезнь Шарко. Она стала наиболее успешным социальным флешмобом глобального масштаба за последние годы.

По условиям флешмоба, участники должны вылить на себя ведро ледяной воды, разместить запись в интернете и сделать пожертвование в фонд. После этого они могут бросить вызов трем другим людям: друзьям, коллегам или знаменитостям, которые должны последовать их примеру в течение 24 часов. Если те не захотят обливаться, то должны будут сделать пожертвование в пользу фонда ALS Association в размере не менее 100 долларов.

Вызов на обливание ледяной водой Ермолаеву бросил ведущий программы "Цифра" на телеканале "Москва 24" Борис Веденский. Глава ИТ-департамента принял его "со своими условиями". "Конечно, я признаю, что боковой амиотрофический склероз – это серьезное заболевание – сокращенно БАС, но другие три буквы не менее страшны. Это рак. Я считаю, что эта акция уже достигла своих результатов. Давайте теперь поддержим наших детей, которые болеют раком", - предложил он. Ермолаев добавил, что после акции переведет деньги в благотворительный фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь".

В свою очередь Ермолаев бросил вызов на участие в акции главе департамента культуры Сергею Капкову, ведущей "Эхо Москвы" Ирине Воробьевой и руководителю "Аналитического центра при Правительстве РФ" Константину Носкову.

Необычную благотворительную акцию придумал бывший капитан бейсбольной команды Boston College Питер Фрейтс, страдающий от бокового амиотрофического склероза. На мировой уровень флешмоб вышел после того, как губернатор штата Нью-Джерси передал эстафету основателю Facebook Марку Цукербергу. Ледяной водой уже облились больше 1,7 млн человек. Среди них много знаменитостей: гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Apple Тим Кук, вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Флешмоб поддержали известные певцы и актеры: Джастин Тимберлейк, Микки Рурк и Джастин Бибер, который передал эстафету Бараку Обаме. Тот, однако, предпочел откупиться и перечислил в фонд 100 долларов. За все время акции в фонд ALS Association пожертвовали почти 80 млн долларов.

Напомним, что сейчас в Москве может пройти еще одна необычная благотворительная акция. Московская учительница предложила в Facebook вместо того, чтобы дарить учителям на 1 сентября цветы, сделать пожертвования для помощи больным детям. Деньги она посоветовала перевести в фонд помощи хосписам "Вера", фонд "Детские сердца", который собирает средства на операции на сердце для детей, фонд "Кислород" (помогает больным с муковисцидозом - тяжелой болезнью легких) или Российскую детскую клиническую больницу, где лечатся дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Инициативу поддержали 5,5 тысяч человек.