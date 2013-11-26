Банк "ВТБ 24" стал акционером футбольного клуба "Локомотив"

Фото: ИТАР-ТАСС

Банк "ВТБ 24", который входит в группу ВТБ, после присоединения опорного банка РЖД - Транскредитбанка стал владельцем 9,09 % акций московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе банка.

"В настоящий момент банк не планирует увеличивать свою долю в ФК "Локомотив", - заявили в пресс-службе. Также в банке отметили, что дальнейшие решения о судьбе акций «Локомотива» будут рассматриваться с учетом интересов клуба и группы ВТБ.

Напомним, что ВТБ владеет 75% акций другого столичного клуба - "Динамо". 24 ноября "бело-голубые" встречались как раз с "Локомотивом" в матче Российской футбольной премьер-лиги и уступили "железнодорожникам" со счетом 1:0.