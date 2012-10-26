Удальцову предъявлено обвинение в подготовке массовых беспорядков

Оппозиционеру Сергею Удальцову предъявлено обвинение в подготовке к организации массовых беспорядков. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде

Следствие предъявило обвинение в подготовке массовых беспорядков оппозиционеру Сергею Удальцову.

По словам официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, координатор "Левого фронта" был допрошен в качестве обвиняемого, однако свою вину он не признал.

Меру пресечения Удальцову не изменили, он останется под подпиской о невыезде.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении координатора "Левого фронта", его помощника Константина Лебедева, а также помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонида Развозжаева было возбуждено по факту приготовления к массовым беспорядкам после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

Ранее Удальцов и Лебедев были допрошены в качестве подозреваемых, а в их квартирах прошли обыски. Лебедева арестовали до 16 декабря, а Удальцов был отпущен под подписку о невыезде.

Леонида Развозжаева объявили в федеральный розыск, после чего его задержли в Киеве и доставили в Москву. Развозжаев написал явку с повинной, в которой рассказал о приготовлении массовых беспорядков на территории России. Но 25 октября он официально отказался от этих показаний, заявив, что они были даны под давлением.

В свою очередь, оппозиция считает абсурдными обвинения, предъявленные Сергею Удальцову. По словам члена движения "Солидарность" Сергея Давидиса, уголовное дело "высосано из пальца". Похищения, пытки и абсурдные обвинения, которые использует власть, говорят о том, что это на самом деле так, заявил оппозиционер.